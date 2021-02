Solar Förderung in Erlangen

Eigenen Strom erzeugen und dabei auch noch Geld sparen, das geht mit einer Solaranlage, noch besser ist es mit Speicher. Immer mehr Solaranlagen gibt es auch in Erlangen. Deutschlandweit arbeiten rund 1,6 Millionen Fotovoltaikanlagen und versorgen die Netze bzw. seit 2009 auch die Hausbesitzer bzw. Industriebetriebe. Zusammen mit speichern wird das Ganze seit fünf Jahren […]...

Um die Energiewende zu beschleunigen, bieten der Bund, sowie Städte und Gemeinden verschiedene Fördermöglichkeiten. Hier ein kleiner Überblick: -10.000 Häuser Programm – Förderung von PV Anlagen in Kombination mit Speicher – BAFA und KfW-Förderung: Neueinbau von Wärmepumpen – bis zu 45% – Kredite der KfW für viele regenerative Energiesysteme – KfW 440 – Förderung von […]...

iKratos – die Profis für eigene Energie mit Qualität – Beratung Planung Installation für Photovoltaik & Speicher & Wärmepumpen & Ladesysteme E-Autos. Kommen Sie ins Sonnencafe. 6.000 Referenzen helfen Ihnen bei der Entscheidung für Unabhängigkeit. Tschüss Stromrechnung in Erlangen .. Willkommen „Solar 2000“ Die Solaranlage 2000 die mit SonnenKraft Ihren Strom erzeugt. 10 Panasonic Solarmodule […]...

Gerade in Nürnberg werden Solaranlagen mit Speicher gefördert – Der Grund ist die intelligente dezentrale Energieversorgung und die Einhaltung der Klima Schutzziele in Deutschland aber auch weltweit. Gerade hatte man erst den Klimanotstand in Erlangen ausgesprochen. Zusätzliche Solar – Förderungen möglich Auch bei der iKratos GmbH gibt es für die Nürnberger Solaranlagen mit Speicher ab […]...