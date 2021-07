Sprengnetter unterstützt Finanzwirtschaft bei Erreichung von Sustainable-Finance-Zielen (FOTO)

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Taxonomie, das Pariser Klimaabkommen und die Bestimmungen des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) sind aktueller denn je und betreffen auch das Portfolio von Banken. Sprengnetter entwickelt mit dem SprengnetterModernizer ein Programm, das dabei unterstützt, den ermittelten energetischen Zustand einzelner, finanzierter Bestandsimmobilien durch visualisierte, digitalisierte Beratungsleistung zu verbessern. Im Rahmen von Beratungs- und Prolongationsprozessen kann dem Kunden eine schnelle, klare, verständliche und interaktive Entscheidungsgrundlage geboten werden.

Marcus Wetzel, Bereichsleiter New Business: „Mit dem SprengnetterModernizer kann das individuelle Modernisierungspotenzial der einzelnen Immobilien genauer bestimmt werden, um die gezielte Platzierung von Modernisierungskrediten für qualifizierte Zielobjekte bei geeigneten Kundengruppen vorzubereiten.“

Marcus Wetzel erläutert weiter: „Der SprengnetterModernizer leitet bei einer Immobilienfinanzierung Investitionen in energetische Sanierungsmaßnahmen ab und ist demnach ein kombinierter Service aus Finanzberatung, Energieeffizienzklassen-Screening sowie individuell angepassten Empfehlungen für energetische Sanierungsmaßnahmen mit regionalen Baukosten und Energiekosten. Das Ergebnis ist eine Amortisationsrechnung mit individuellem Immobilienfinanzierungsvorschlag für den Kunden.“ So kann der Darlehenszins in Abhängigkeit zur erreichbaren Energieeffizienzklasse vergeben werden.

Der kombinierte 360-Grad-Service aus den Produkten Energieeffizienzklassen-Screening und SprengnetterModernizer unterstützt Banken bei der Erreichung ihrer Klimaziele. „Dass der Service digital und mit wenigen Eingaben zu bedienen ist, war für uns ebenso relevant wie ein hoher IT-Standard.“, betont Marcus Wetzel. So ist die technische Zugangsmöglichkeit via dialogloser Kernfunktionalität gegeben (REST-API), mit der individuell und zu jeder Zeit Daten abgerufen werden können. Zudem kann der SprengnetterModernizer individuell gestaltet und in den Beratungsprozess eingebaut werden.

Über Sprengnetter

Seit 1978 macht Sprengnetter Immobilienbewertungen einfacher, sicherer und effizienter. Das Unternehmen unterstützt seine Partner in der Kredit- und Immobilienwirtschaft durch innovative Softwarelösungen, umfassende und aktuelle Marktdaten, professionelle Dienstleistungen, Fachliteratur sowie vielfältige Seminare zur Aus- und Weiterbildung. Neben seinem Hauptsitz in Bad-Neuenahr-Ahrweiler ist Sprengnetter an den deutschen Standorten Berlin, Dortmund und Sinzig vertreten. Die Internationalisierung seines Geschäftes treibt das Unternehmen unter anderem durch die Sprengnetter Austria GmbH sowie Niederlassungen in Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Montenegro voran. Sprengnetter beschäftigt insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mehr Infos: https://bit.ly/3dOA9b8

Pressekontakt:

Janina Bruckmann

PR Managerin

02641 9130 1289

janina.bruckmann@sprengnetter.de

Original-Content von: Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Sprengnetter entwickelt Energieeffizienzklassen-Screening für Immobilienportfolios (FOTO) Als aktiver Treiber der globalen Wirtschaftsentwicklung spielt die Finanzindustrie auch beim Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle. Es wird erwartet, dass sie federführend agiert, einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele beisteuert und nicht nur regulatorische Mindestanforderungen erfüllt. Ein ökologisch verantwortungsvolles Handeln bedeutet, nachhaltige Geschäftsmodelle, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Grüne Immobilienfinanzierungen sind für Finanzinstitute in […]... Sustainable Finance hilft, die Krise zu meistern In seiner Stellungnahme erkennt der Sustainable-Finance-Beirat Herausforderungen, aber auch Chancen, die durch die Corona-Krise entstanden sind. Joachim Goldbeck, Geschäftsführer von Goldbeck Solar und Mitglied des Beirats sieht dafür schon jetzt Handlungsbedarf. Die durch COVID-19 entstandene Krise stellt Politik und Gesellschaft vor beispiellose Herausforderungen. Die kurz- und mittelfristig mobilisierten Kräfte und Ressourcen müssen dabei aber nicht […]... Alle ThomasLloyd-Fonds fallen unter Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der Europäischen Union (FOTO) ThomasLloyd, einer der führenden Impact-Investment-Manager und Anbieter von Klimafinanzierungen, bestätigt, dass sowohl sein aktuelles als auch sein zukünftiges Produktportfolio zu 100% dem Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU zugeordnet wird. Die SFDR, die am 10. März 2021 in Kraft getreten ist, fordert von den Investmentmanagern sowohl auf Unternehmens- als auch auf […]... Wie ist die EU bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung vorangekommen? (FOTO) Die „Von-der-Leyen-Kommission“ hat Nachhaltigkeit zu einer übergeordneten politischen Priorität ihres Mandats gemacht. Alle Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sind in einem oder mehreren der sechs in den Politischen Leitlinien (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/fil es/political-guidelines-next-commission_de.pdf) angekündigten Hauptziele für Europa enthalten, sodass alle Arbeitsabläufe, Richtlinien und Strategien der Kommission zur Förderung der SDGs beitragen. Im Dezember 2019 stellte die Kommission die neue EU-Wachstumsstrategie […]... Technologieoffenheit zur Erreichung der Klimaziele / Deutscher Energiekongress in München (FOTO) Flüssige Energieträger werden auch in einem treibhausgasneutralen Wärmemarkt eine wichtige Rolle spielen. Anlässlich des 12. Deutschen Energiekongresses in München erklärte Adrian Willig, Geschäftsführer des Instituts für Wärme und Oeltechnik (IWO): „Zur Erreichung der Klimaziele 2050 bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtung des Energiesektors. Es geht nicht nur um die Betrachtung einzelner Energieträger. Wir brauchen deren Kombination […]...