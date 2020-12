Spitzenreiter der Temperiertechnik

Erstellt von Presse Allgemein

Die LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG ist erneut zum Weltmarktführer im Bereich »Temperiergeräte und -anlagen zur exakten Temperaturerzeugung« ernannt worden. Für LAUDA ist dies die fünfte Auszeichnung in Folge. Das Familienunternehmen ist seit Beginn der Erfassung im Index der Weltmarktführer vertreten. Der renommierte Index wird seit 2015 unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph Müller von der Universität St. Gallen ermittelt. Das Wirtschaftsmagazin WirtschaftsWoche kürt jährlich in einer Sonderausgabe die 450 Weltmarktführer ihrer jeweiligen Branche.

»Auf die wiederholte Ernennung zum Weltmarktführer sind wir sehr stolz«, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter von LAUDA, Dr. Gunther Wobser. »Unsere Mitarbeiter in den beiden deutschen Standorten und den zwölf Auslandsgesellschaften arbeiten täglich daran, die Leistungsfähigkeit der Temperiertechnik weiter voranzutreiben und unsere weltweiten Kunden gemäß unserem Leitspruch mit Temperaturen zu begeistern.« Dass dies auch vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie gelungen sei, zeige, dass LAUDA mit seinem umfassenden Portfolio an Temperier- und Laborgeräten hervorragend aufgestellt sei. Das Unternehmen konnte bisher auf Kurzarbeit verzichten und hatte in diesem Jahr sogar eine Höchstzahl an neuen Auszubildenden vermelden. Zudem wurde das Umsatzniveau im Vergleich zum Vorjahr mit über 90 Mio. Euro gehalten.

Geräte und Anlagen von LAUDA werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter die Automobil- und Pharmaindustrie, Forschung & Entwicklung oder auch Luft & Raumfahrt. Vor allem in der Impfstoffproduktion und -logistik werden die Temperier- oder Laborgeräte von LAUDA vermehrt eingesetzt. So leisten etwa LAUDA Versafreeze Ultra-Tiefkühltruhen einen essenziell wichtigen Beitrag zur Lagerung des empfindlichen Corona-Impfstoffes. »In einem ausgesprochen schwierigen Jahr ist diese Auszeichnung für uns eine willkommene und zugleich anspornende Würdigung unserer Leistung«, so Dr. Gunther Wobser abschließend.

LAUDA hat im ablaufenden Jahr die Integration der Laborgeräte mit dem Prädikat »GFL-Technology«, darunter Wasserbäder, Schüttelapparate und Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung von Impfstoffen, abgeschlossen. Mit dem Projekt GOAL (Global Ordering and Logistics) hat LAUDA ein strategisches Unternehmensziel umgesetzt und durch die Neuordnung der weltweiten Logistik- und Produktionsprozesse den internationalen Vertrieb konsequent an den LAUDA Kunden ausgerichtet. Dadurch hat der Weltmarktführer seinen weltweiten Bestellprozess vereinfacht und vereinheitlicht, so dass es nun möglich ist, sämtliche LAUDA Produkte aus einer Hand zu beziehen.

Zudem treibt das Familienunternehmen die Digitalisierung konsequent weiter voran, etwa mit der Überwachung und Steuerung von Temperiergeräten über die LAUDA Cloud bei den LAUDA Ultracool Umlaufkühlern oder der neuen Generation der LAUDA Integral Prozessthermostate. Auch das strategische Innovationsmanagement baut der Weltmarktführer weiter aus, beispielsweise mit einer Kooperation im Maschinenraum, einer innovativen Kollaborationsplattform für den deutschen Mittelstand, den nachhaltigen Kooperationen mit verschiedenen Start-up-Unternehmen oder dem eigenen Innovationslabor new.degree in Sunnyvale, CA, USA.

Wir sind LAUDA – Weltmarktführer für exakte Temperierung. Unsere Temperiergeräte und Heiz-/Kühlsysteme sind das Herz vieler Applikationen. Als Komplettanbieter gewährleisten wir die optimale Temperatur in Forschung, Produktion und Qualitätskontrolle. Wir sind der zuverlässige Partner insbesondere in den Branchen Automotive, Chemie/Pharma, Halbleiter und Labor-/Medizintechnik. Mit kompetenter Beratung und innovativen, umweltfreundlichen Konzepten begeistern wir unsere Kunden seit über 60 Jahren täglich neu – weltweit.

Weitere Artikel zum Thema:: Spitzenreiter in der Temperierung Zum insgesamt vierten Mal in Folge seit 2016 ist die LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG zum Weltmarktführer im Bereich »Temperiergeräte und -anlagen zur exakten Temperaturerzeugung« ernannt worden. Die Liste der Weltmarktführer wird jährlich unter der Leitung des Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. Christoph Müller von der renommierten Universität S. Gallen erstellt. Die entsprechende Auszeichnung […]... analytica 2018: LAUDA zieht positives Messefazit Neuer Markenauftritt begeistert Fachbesucher... Investition in eine starke Partnerschaft LAUDA intensiviert Engagement bei innovativem Start-up watttron... LAUDA zeigt das gesamte Spektrum perfekter Temperierung auf der analytica 2018 Auf der diesjährigen analytica, der internationalen Leitmesse für Labortechnik, Analytik und Biotechnologie, präsentiert sich der Weltmarktführer für Temperiertechnik erstmals in neuem Gewand. Der komplett überarbeitete Messeauftritt ist Ausdruck des neuen LAUDA Corporate Designs. Das Unternehmen zeigt auf der Fachmesse sein Portfolio moderner Temperiertechnik, darunter auch die neuesten Umwälzthermostate der Gerätelinie PRO. In Halle B2, Stand […]... Grosser Erfolg auf der ACHEMA 2018 Mehrere Weltpremieren zeigte die LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG auf der ACHEMA 2018, der wichtigsten Leitmesse für Prozessindustrie und Labortechnik. Zu den Weltneuheiten gehörte neben neuen Integral und Ultracool Gerätelinien vor allem das neue Erscheinungsbild sämtlicher LAUDA Temperiergeräte. »Wir zeigen auf der ACHEMA 2018 erstmalig alle unsere Geräte im neuen Design«, erklärte […]...