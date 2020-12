Präsenzunterricht ohne Virengefahr: KEMPER macht Lüften während der Schulstunde überflüssig

Weitere Artikel zum Thema::

LIVE auf der EuroBLECH: KEMPER misst Luftqualität mit AirWatch Welche Luftqualität herrscht gemessen an WHO-Kriterien eigentlich auf der EuroBLECH? Dieser Frage geht die KEMPER GmbH auf der Messe für Blechbearbeitung nach: Mit ihrem neuen Luftüberwachungssystem AirWatch misst das Unternehmen kontinuierlich die Feinstaubkonzentration. Über deren Entwicklung können sich Besucher in Halle 12 am KEMPER-Stand B06 auf einem großen Display exemplarisch informieren. Darüber hinaus bietet KEMPER […]...

Sauberste Technologie: KEMPER gewinnt mit AirWatch EuroBLECH-Award Erster Platz beim Messe-Award: In der Kategorie ?Saubere Technologien? hat die KEMPER GmbH den Wettbewerb ?Die nächste Generation der Blechbearbeitung? der EuroBLECH gewonnen. Mit dem Luftüberwachungs- und Steuerungssystem AirWatch setzte sich der Hersteller von Absauganlagen und Filtersystemen gegen mehr als zehn weitere neue Technologien durch. ?Mit AirWatch schaffen wir ein Bewusstsein für das Gefahrenpotenzial von […]...

DVS setzt auf Arbeitsschutz-Know-how der KEMPER GmbH Der Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (DVS) vertraut in Zukunft verstärkt auf das Arbeitsschutz-Know-how der KEMPER GmbH. Ab Januar 2020 wird Björn Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung der KEMPER GmbH, neues Mitglied im Präsidium des DVS. Kürzlich wurde er als Vertreter der Industrie in das Gremium gewählt. Die Amtszeit läuft über vier Jahre […]...

Saubere Hallenluft in Down Under: DIGGA vertraut auf KEMPER-Technik Die KEMPER GmbH hat in Australien erfolgreich einen Projektauftrag zur Ausstattung einer Produktion mit Luftreinhaltetechnik abgeschlossen. Für den größten Hersteller von Anbaugeräten für Baumaschinen in Down Under, DIGGA Machinery Attachments, lieferte das deutsche Unternehmen Arbeitsschutz-Equipment für 26 Schweißarbeitsplätze. Diese verfügen über flexibel handhabbare und um 360 Grad drehbare Absaugarme. Sie halten sich freitragend in der […]...