Soviel Geld gabs noch nie – Jetzt Heizung gegen Wärmepumpe tauschen

Heizungstausch mit Wärmepumpen – zum Festpreis – Jetzt Umsteigen: Heizung raus Wärmepumpe rein Eine moderne Wärmepumpe ist einfach und ersetzt Ihre jetzige Öl oder Gasheizung Wenn Ihr Heizölverbrauch bei 2500 Liter Heizöl oder 2400 m³ Gas liegt ist die Wärmepumpe eine ideale Möglichkeit in Zukunft Gerüche und Öllieferungen zu umgehen. Zudem spart man Geld und […]...

Hauseigentümer müssen vor 1987 eingebaute Heizkessel jetzt austauschen Laut Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) ist nach 30 Jahren Betrieb für Öl oder Gas Heizkessel meist Schluss. Hauseigentümer mit einer vor 1987 errichteten Heizungsanlage müssen den Heizkessel daher in vielen Fällen 2017 erneuern lassen. ?Für mehr als eine Million alte Öl- und Gasheizungen gilt im Jahr 2017 die Austauschpflicht?. […]...

Hauseigentümer sollten schon vor Beginn der Heizsaison an ihre Heizung denken. Darauf weist die Kampagne “Meine Heizung kann mehr” ( http://www.meine-heizung.de ) hin. Ab Oktober sind freie Termine bei Handwerkern für Heiztechnik in vielen Regionen rar. Wer seine Heizung prüfen oder optimieren lassen will oder einen Austausch plant, sollte deswegen frühzeitig einen Termin vereinbaren. “Mehr […]...