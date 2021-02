Solarstrom gibt es auch in der kalten Jahreszeit

Anmoderationsvorschlag: Bei dem trüben Herbstwetter denkt man mit Sehnsucht an den Sommer zurück – an die Rekordtemperaturen und vielen Sonnenstunden. Auch die Solarbranche hat sich gefreut, denn ihre Anlagen haben reichlich Sonnenstrom produziert. Aber nicht nur im Sommer, sondern auch jetzt, in der dunkeln und kalten Jahreszeit, macht so eine Solaranlage durchaus Sinn. Warum, das […]...