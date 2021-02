Komfortabler schneller Kurzfristhandel

Erstellt von Presse Allgemein

Der Kurzfristhandel an den DayAhead-, Intraday- und Flexibilitätsmärkten legt weiterhin an Dynamik, Volumen und Volatilität zu. Für Energiehändler gilt es, die Handelsprozesse schnell und effizient abzuwickeln und die Vielzahl an Angeboten jederzeit im Blick zu haben.

Das neue Shortterm-Cockpit des IT-Anbieters KISTERS ist die automatisierte benutzerfreundliche Komplettlösung für den Kurzfristhandel. Es bündelt die verschiedenen Märkte in einem einzigen Tool und wickelt DayAhead- und Intraday-Handel sowie die Flexibilitätsvermarktung am Regelenergiemarkt möglichst komfortabel und automatisch ab ? natürlich basierend auf aktuellen Preisen, Transaktionskosten und allen relevanten Marktinformationen. Das KISTERS Shortterm-Cockpit entlastet die Händler außerdem z. B. bei der automatischen Bewirtschaftung des Portfolios, dem Ausgleich von Prognose-Änderungen sowie der Ersatzbeschaffung bei Kraftwerksausfällen. So können sie den gesamten Kurzfristhandel mit einem einzigen Tool einfach und effizient erledigen.

Das Shortterm-Cockpit interagiert direkt mit den Börsen und besitzt flexible Schnittstellen zu vorgelagerten und nachgelagerten Systemen – insb. Algo-Trader-Lösungen – für eine nahtlose Einbindung in jede IT-Landschaft. Es ist wahlweise als On-Premise- oder SaaS-Lösung aus der zertifizierten KISTERScloud erhältlich.

Automatisierung im Fokus

Bei der Entwicklung des Shortterm-Cockpits wurde besonderer Wert auf die größtmögliche Automatisierung bei der Gebotsabgabe, Rückführung der Handelsergebnisse und Vertragsbewirtschaftung innerhalb der Portfoliomanagement-Systeme (PFM) gelegt. Es verarbeitet abgeschlossene Deals automatisch und bucht sie in den PFM-Systemen von KISTERS oder Drittanbietern.

Flexibilitäts- und Regelleistungsvermarktung

Das Shortterm-Cockpit kann entsprechend der Ergebnisse aus Optimierungswerkzeugen (z.B. BelVis ResOpt), die den optimalen Einsatz der Flexibilitäten an den Märkten ermitteln, an der Regelenergieplattform handeln.

Die KISTERS AG ist ein weltweit tätiges IT-Unternehmen, das mit über 600 Mitarbeitern u.a. Ressourcen-Management-Systeme für Energie, Wasser und Luft entwickelt. Aufgrund der fachlichen Kompetenz und der Branchen- und Einsatzerfahrung in zahlreichen Ländern ist KISTERS ein international erfolgreicher Lösungspartner. Für die Energiewirtschaft mit ihren Geschäftsfeldern Energiegewinnung, -verteilung, -vermarktung/-handel sowie -nutzung entwickelt KISTERS marktkonforme und zukunftsweisende Lösungen. Das Portfolio enthält Software für u.a. Energiedaten- und Portfoliomanagement, ETRM, Prognose, Virtuelle Kraftwerke, Metering und Smart Grids/Leittechnik. Mehr als 750 Unternehmen aus der Energiewirtschaft und der Industrie setzen auf KISTERS Software.

Weitere Artikel zum Thema:: Jederzeit up to date beim Portfoliostatus Ab sofort können Stadtwerke, EVU und Energiedienstleister ihrem Energiehandel mit dem neuen Reporting-Cockpit von KISTERS spürbar mehr Schub verleihen. Damit legen sie beim Handel deutlich an Tempo zu und sind im Stande, viele tausend Verträge täglich automatisiert abzuwickeln. Sie profitieren beispielsweise beim Intraday-Handel und können sich Gewinne über die Kurzfristbewirtschaftung und das Algo-Trading sichern. Die […]... Marktpotenziale voll ausschöpfen Der Intraday-Handel hat sich in den vergangenen Jahren zu einem dynamischen und liquiden Marktplatz entwickelt. Insbesondere die steigende Volatilität durch regenerative Energien erfordert von den Energiehändlern die Bewältigung großer Herausforderungen, um das Portfolio bestmöglich auf dem Markt zu platzieren: Sie müssen für den Handel zur Verfügung stehende Energiemengen im Viertelstundentakt prognostizieren, gleichzeitig das Portfolio auf […]... Neue Lösungen für Händler und Beschaffer Mit KISTERS-Software investitionssicher Chancen des Energiehandels nutzen... KISTERS auf der E-world 2016 Der Auftritt von KISTERS auf der E-world 2016 steht ganz im Zeichen smarter IT-Lösungen für alle Marktrollen. So präsentieren die Aachener unter anderem ihre Smart Metering-Komplettlösung. Die reicht von der Zähldatenerfassung über das Messdatenmanagement, die Gateway-Administration, die Geräteverwaltung und die Verbrauchsdarstellung beim Endkunden bis hin zum Workforce-Management für den Geräte-Rollout. Dabei sorgt das neue Dashboard […]... Kontrolle via App KISTERS ermöglicht mobile Überwachung von Fahrplananmeldungen nach ESS...