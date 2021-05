Solaranlage mit Stromspeicher

Erstellt von Presse Allgemein

Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für Privat, Gewerbe, Landwirtschaft, Stadt und Kommune. Eine Solaranlage ist vielseitig einsetzbar und wird dadurch von verschiedenen Stellen angefragt. Es gibt wohl fast kaum mehr Gebäude die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind und auch keinen Strom benötigen. Das heißt fast überall wird Strom benötigt und aus dem Netz gekauft. Diese Kosten kann man sich jedoch sparen und somit unabhängiger werden. Die Lösung dafür ist eine Solaranlage mit Stromspeicher. Benötigt werden dafür eigentlich nur ein Dach mit Platz für die Solarmodule und ein Platz für den Wechselrichter und Batteriespeicher. Die Kosten dafür sind sehr unterschiedlich, das ist von den gekauften Komponenten, der Anlagengröße und sonstigen Arbeiten abhängig.

iKratos ist ein Installateur der viele verschiedene Referenzanlagen in der Metropolregion Nürnberg gebaut hat. Wenn Sie Interesse an einer Solaranlage mit Stromspeicher haben, egal ob Privat, Gewerbe, Landwirtschaft, Stadt oder Kommune, schicken Sie Ihre Anfrage an kontakt@ikratos.de.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

