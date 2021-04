Solaranlage und Wärmepumpe ? so geht?s

Sie haben es satt, dass ständige Preiserhöhungen der Stromlieferanten ihnen die Haushaltskasse schröpfen. Lassen sie sich gerade jetzt eine Solaranlage aufs Dach in Nürnberg und Umgebung bauen – in 1-2 Tagen fertig und danach bestimmen sie wieviel Strom noch von ihrem Stromlieferanten anfällt. Wenn sie die solaranlage mit Speicher ausrüsten geht es noch besser. Sie […]...

Balkon Solaranlagen können jetzt gemietet werden. Die kleinen Balkonsolar Minisolaranlagen können ab sofort gemietet werden. So ist es möglich den Grundstrom in der Wohnung oder Haus zum Teil abzudecken. iKratos Solar und Energietechnik bietet ab sofort Balkonsolar – Solaranlagen zur Miete an. Ziel ist es, Haus und Eigenheimbesitzern in der Region Franken eine unkomplizierte und […]...