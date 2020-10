Heizung mieten geht das-

Erstellt von Presse Allgemein

Sie brauchen eine neue Heizung? Aber die Anschaffungskosten sind einfach viel zu hoch? Die N-ERGIE Nürnberg bietet verschiedene Förderungen, sowie die Möglichkeit eine Heizung zu mieten.

Zusammen mit ausgewählten Premium-Partnern aus dem Fachhandwerk werden verschiedene Heizsysteme verbaut. Jahrelange Erfahrung, hohe Qualität und umfassende Beratung sind selbstverständlich. Für jeden kann so eine optimale Lösung gefunden werden. Dabei gilt immer: Je effizienter Ihre neue Heizung, umso größer die Förderung.

Mehr Informationen finden Sie hier bei der N-ERGIE.

Premium-Partner in der Metropolregion Nürnberg ist der in Oberfranken ansässige Solarprofi iKratos. Das Unternehmen verbaut neben Photolvoltaikanlagen und passenden Batteriespeichern, auch Wärmepumpen. Beratungen finden nach Terminvereinbarung täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Ihre Anfragen schicken Sie bitte schriftlich an kontakt@ikratos.de.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen “Sonnencafe” mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.