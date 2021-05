Sinopec baut erste CO2-neutrale Tankstelle in China

China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec“) unterzeichnete am 22. März per Online-Videokonferenz einen langfristigen Kauf- und Verkaufsvertrag mit Qatar Petroleum über den Kauf von 2 Millionen Tonnen Flüssigerdgas („LNG“) pro Jahr für eine Laufzeit von 10 Jahren. Zhang Yuzhuo, Vorsitzender von Sinopec, merkte an, dass der langfristige LNG-Vertrag mit Qatar Petroleum ein Novum […]...

Zhang Yuzhuo, der Vorsitzende der China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec“), hat in einem Interview mit bekannten Medien am 17. April über Kohlenstoffneutralität, die Entwicklungsperspektiven der CO2-Neutralität und das strategische Gesamtkonzept der Wasserstoffenergie gesprochen. Sie finden die Veranstaltung auf https://www.youtube.com/watch?v=gZoUGFawsKE. „Unser Ziel ist es, zum führenden Wasserstoffunternehmen in China zu werden und ein […]...

Die Sinopec Corp, der führende Energie- und Chemiekonzern Chinas, hat am 6. März, 48 Stunden vor dem Zeitplan, die erste Fertigungsstraße für schmelzgeblasen Faserstoff in der Fabrik in Yanshan in Beijing in Betrieb genommen. Die Fabrik in Yanshan ist in umgebautes Lagerhaus mit einer Fläche von 3.600 Quadratmetern, das im Zuge der Herausforderungen, die dem […]...