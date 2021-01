Save The Date: Die EUROSOLAR-Konferenz „Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien“ – online – am Mittwoch, 28. April 2021

Nach einem turbulenten Jahr kooperieren EUROSOLAR und die Stadtwerke Speyer zur EUROSOLAR-Konferenz ?Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien? ? online. Die renommierte Konferenz findet am 28. April 2021 zum ersten Mal digital statt und rückt Kommunalversorger als entscheidende Akteure einer dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung in den Fokus.

Erneuerbare Energien vor Ort

EUROSOLAR-Vorstandsmitglied Margit Conrad, die als ehemalige Energieministerin die rheinland-pfälzische Energiewende maßgeblich gestaltet hat, freut sich auf das neue Programm: „Die Stadtwerke waren von Anfang an für EUROSOLAR der strategische, weil natürliche Partner für die Energiewende. Der erfreuliche Zuwachs an Erneuerbaren Energien braucht mehr denn je den Energiemanager vor Ort für eine effiziente, zuverlässige und kostengünstige Energieversorgung mit regionalen, aber auch fluktuierenden Ressourcen. Rheinland-Pfalz hat von Anfang an auf eine Energiewende im Einklang und zum Vorteil des Industriestandortes Rheinland-Pfalz gesetzt. Die diesjährige Stadtwerke-Konferenz von Eurosolar mit den Stadtwerken Speyer stellt in dieser Tradition auch den Dialog mit der Industrie provokativ an den Anfang: ?Die Industrie ist der Ernstfall der Energiewende?. BASF, der weltweit größte Chemiekonzern mit Standort Ludwigshafen, stellt sein Konzept eines klimaneutralen Wachstums vor und diskutiert mit. Wenn man die werthaltigen dezentralen Energieressourcen tatsächlich mobilisiert, werden Speicher, Kopplung mit Verkehrs- oder Wärmewende unverzichtbar. Digitalisierung und Wasserstoffmanagement, grade auch für die Industrie, werden immer wichtiger. All dies sind Kompetenzfelder der Stadtwerke nicht nur, aber auch in Rheinland-Pfalz. Wir stellen sie vor. Wenn auch in diesem Jahr in einer anspruchsvollen digitalen Form, wollen wir immer eine Plattform für eine innovative kommunale und Standortpolitik mit Erneuerbaren Energien bleiben – und Speyer ist ein hervorragender Ort dafür.“

Wolfgang Bühring, Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer GmbH, ist von der Energiewende überzeugt: ?Zweifelsfrei ist in Gesellschaft und Politik die Notwendigkeit der schnellstmöglichen Umstellung auf Erneuerbare Energien angekommen. Wir Stadtwerke haben dafür das Know-how, die Technik und die Produkte. Wir können darstellen, dass eine Umstellung auf mehr Erneuerbare Energien wirtschaftlich attraktiv ist und die Lebensbedingungen nicht einschränkt. Von Tag zu Tag wollen wir immer mehr Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, damit Speyer zielgerecht 100 Prozent erneuerbar wird.?

Eine Plattform zum Austausch ? online

Die Konferenz ist Treffpunkt für Vertreter von kommunalen und regionalen Energieversorgern, Unternehmen, Banken, Anlagenbetreibern, Genossenschaften und Projektierern im Bereich Erneuerbarer Energien sowie für Vertreter von Städten, Gemeinden und Kommunen. Es erwartet Sie ein aktuelles und spannendes Programm mit fachkundigen Referenten und anregenden Diskussionen.

Die Anmeldung als Teilnehmer ist ab Montag, 1. März 2021 möglich. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: www.stadtwerke-konferenz.eurosolar.de