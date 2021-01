Photovoltaik – günstige Solar-Photovoltaik Industrieanlagen für die Metropolregion Nuernberg

TOP SOLAR PHOTOVOLTAIK Anlagen im Komplettpaket für Mittelfranken TOP SOLAR PHOTOVOLTAIK Anlagen in Nürnberg – mitten in Mittelfranken Jetzt Angebote über Photovoltaik Speicher und Co. erhalten? Photovoltaikanlagen sind eine Wertsteigerung für Ihr Eigenheim. Produzieren Sie Ihren eigenen Strom und senken Sie dadurch Ihre Stromkosten. Immer mehr Eigenheimbesitzer setzen auf erneuerbare Energien und deren umweltschonende Technologien. […]...

Am vergangenen Freitag, den 26.7.19 wurde auf dem Friday For Friends bei iKratos in der Metropolregion Nürnberg, der Greenrock Salzwasserspeicher vorgestellt. In der Ausstellung konnte ein Dummy des Salzwasserbatteriespeichers begutachtet, und einem Greenrockmitarbeiter persönlich Fragen gestellt werden. Die Salzwasserbatterien erfreuen sich regen Interessens, bei Interessenten für Photovoltaik. Der Vorteil: Salzwasser kann umweltfreundlich und sicher Solarstom […]...