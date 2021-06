Sara Haug mit dem grünen Hirsch unterwegs im Ländle – Bundestagskandidatin setzt auf die elektrische Mobilität der deer GmbH

Weitere Artikel zum Thema::

deer e-Carsharing um Standorte Eberdingen und Eberdingen-Nussdorf erweitert? elektrisch mobil mit dem grünen Hirsch Seit Ende April 2021 stehen den BürgerInnen, neben dem Standort Eberdingen-Hochdorf, nun auch in Eberdingen und Eberdingen-Nussdorf die mobile Flexibilität des deer e-Carsharing zur Verfügung. Mit den e-Fahrzeugen an den Ladestationen am Rathaus (Stuttgarter Str. 51, 71735 Eberdingen) und am Friedhof (Mönsheimer Weg 7, 71735 Eberdingen-Nussdorf) können KundInnen ihre Fahrt in Eberdingen und Eberdingen-Nussdorf starten […]...

Heiliger Hubertus hilf dem Hirsch im Ländle! / Deutsche Wildtier Stiftung: Warum der Rothirsch im 21. Jahrhundert Politiker mehr als Wolf und Jäger fürchten muss Im tiefsten Mittelalter verfolgt ein Adeliger namens Hubertus Pfalzgraf von Burgund – er soll 655 in Toulouse geboren sein – mit Pfeil und Bogen in wilder Hatz einen Rothirsch. So die Legende. Plötzlich bleibt das Tier stehen, dreht sich zu Hubertus um und blickt ihm ins Angesicht. Als der Jäger schießen will, erstrahlt ein Kreuz […]...

service94 GmbH setzt auf E-Mobilität Fahrzeugflotte wird in den kommenden Jahren komplett auf E-Fahrzeuge umgestellt...

Röhr es raus! Mit der ersten geröhrten Petition hilfst Du dem Hirsch Deutsche Wildtier Stiftung: Gib dem Rothirsch Deine Stimme auf www.HilfdemHirsch.org Heute startet die weltweit erste geröhrte Petition für Deutschlands größtes frei lebendes Wildtier: den Rothirsch. Die Deutsche Wildtier Stiftung ruft alle Tier- und Naturfreunde auf: „Gebt dem Rothirsch Eure Stimme!“ Jede Stimme bedeutet eine Sekunde der geröhrten Petition. Jeweils 3.600 Unterschriften von Hirsch-Freunden führen zu einer Stunde Hirschröhren. „Diese geröhrte Petition werden wir der Landesregierung […]...