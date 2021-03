Rhetorik-Seminar als Online-Veranstaltung

Das KWK-Gesetz stellt das zentrale Förderinstrument für hocheffiziente KWK-Anlagen dar. Am 03. Juli wurde das KWK-Gesetz im Deutschen Bundestag und dem Deutschen Bundesrat verabschiedet. Am 14. August 20020 trat das KWKG 2020 in Kraft. Teilweise traten die Veränderungen des KWKG 2020 rückwirkend zum 01. Januar 2020. Bereits im Dezember 2020 wurde das KWK-Gesetz 2020 novelliert. […]...