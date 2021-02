Online-Veranstaltungen im März

Der Weiterbildungs-Anbieter BHKW-Consult wird bis voraussichtlich Ende April 2021 keine Präsenzveranstaltungen anbieten. Jedoch wird es eine Erweiterung des Angebots an Online-Seminaren geben. Dabei stehen das Messstellenbetriebsgesetz 2021, das KWKG 2020, das EEG 2021 sowie die HOAI 2021 im Fokus. Messtellenbetriebsgesetz 2021 Am 29. Januar 2021 findet erstmals das Seminar ?Messstellenbetriebsgesetz 2021? statt. Das MsbG wird […]...

Nachdem die bisher verbindlichen Mindest- und Höchstsätze der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gemäß Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 04. Juli 2019 gegen europäisches Recht verstoßen, musste die HOAI in Deutschland neu geregelt werden. Die Reform der HOAI hat im November 2020 den Deutschen Bundestag und Bundesrat passiert. Am 01. Januar 2021 trat […]...

Aufgrund des großen Interesses an den neuen gesetzlichen Bestimmungen des KWK-Gesetzes 2020/2021 und des EEG 2021 bietet das BHKW-Infozentrum zwei zusätzliche Termine für das Kompakt-Seminar ?Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für KWK-Anlagenbetreiber zum 01.01.2021? an. Die Zusatzveranstaltungen über die gesetzlichen Änderungen zum 1.1.2021 finden am 23. Februar 2021 sowie letztmalig am 15. März 2021 statt. Im thematischen Fokus des Online-Seminars stehen die am 1.1.2021 in […]...