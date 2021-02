Online-Seminar zu Grundlagen und zum Umgang mit Planerverträgen

Erstellt von Presse Allgemein

Nachdem die bisher verbindlichen Mindest- und Höchstsätze der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gemäß Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 04. Juli 2019 gegen europäisches Recht verstoßen, musste die HOAI in Deutschland neu geregelt werden. Die Reform der HOAI hat im November 2020 den Deutschen Bundestag und Bundesrat passiert. Am 01. Januar 2021 trat die HOAI 2021 in Kraft.

BHKW-Consult bietet ein Online-Seminar zum Thema ?Grundlagen des Architekten- und Ingenieurvertrages einschließlich HOAI-Abrechnungssystem? an. Innerhalb des Seminars wird unter anderem erläutert, wie mit Altverträgen und laufenden Planerverträgen umgegangen werden muss.

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praxisnah mit der neuen HOAI vertraut zu machen und Fehler zu vermeiden.

Das nächste Online-Seminar zum neuen HOAI findet am 17. Februar 2021 statt.

Das letzte HOAI-Seminar wurde durchschnittlich mit 8,9 von 10 möglichen Punkten bewertet. 100% der Teilnehmenden würden die Veranstaltung jederzeit weiterempfehlen.

