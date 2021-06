Photovoltaik: Was passiert auf Deutschlands Dächern-

Erstellt von Presse Allgemein

Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hat Mai 2021 einen Leitfaden ?Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland? veröffentlicht. Das Dokument beinhaltet ?aktuelle Fakten, Zahlen und Erkenntnisse und soll eine gesamtheitliche Bewertung des Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland unterstützen?. (Fraunhofer, S.5) In der neuen EEG-Reform (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 2021 ist geplant bis 2030, 65 Prozent des Brutto-Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien zu gewinnen. Ende 2020 deckten die deutschen Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung über 54 GW, verteilt auf 2 Mio. Anlagen, ca. 9,2 % des Brutto-Stromverbrauchs in Deutschland. An sonnigen Tagen kann der PV-Strom zeitweise sogar über zwei Drittel des momentanen Stromverbrauchs decken. Zum Vergleich, Erneuerbare Energien gesamt kommen auf ca. 45 %. Das ISE hat auch einen Blick auf die Rendite geworfen, so wurde festgestellt, dass auch kleine PV-Anlagen eine attraktive Rendite erzielen können. Interessant ist für den ein oder anderen vielleicht auch die Eigentümerstruktur der Photovoltaikanlagen. Die drei größten Parteien sind dabei mit 32,1 % Privatpersonen, mit 24,8 % Gewerbe und mit 15,9 % Landwirt:innen.

Mehr Interessante Informationen finden Sie direkt bei Fraunhofer ISE

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

