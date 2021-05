Photovoltaik Empfehlungen Metropolregion Nürnberg

Erstellt von Presse Allgemein

Welche Firma für Photovoltaik in der Metropolregion Nürnberg? Wie entscheide ich mich, welche Firma ich für die Montage einer Solaranlage beauftrage? Wichtig: Setzen Sie auf Empfehlungen und das am besten auch noch persönlich. Rezensionen spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung vieler Kunden, sei es auf Amazon oder eben auch bei handwerklichen Aufträgen. Bei Handwerkern ist es meist die Mund-zu-Mund-Propaganda und die persönliche Erfahrung, nach der gefragt wird.

Das oberfränkische Unternehmen iKratos, welches in der Metropolregion Nürnberg tätig ist, hat bereits über 9.000 Anlagen installiert und viele zufriedenen Kunden. Gerne stellt das Unternehmen bei Bedarf auch einen Kontakt mit Bestandskunden her, so kann man sich über persönliche Erfahrungen fern von Rezensionen im Internet informieren.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de