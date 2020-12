Photovoltaik: Eine Investition in die Unabhängigkeit

Weitere Artikel zum Thema::

LG Electronics: Investition in eine Photovoltaik-Anlage mit Hochleistungs-Modulen lohnt sich gerade jetzt Die Strompreise sind in den vergangenen zehn Jahren um rund 70 Prozent gestiegen. Ein Ende dieses Trends ist nicht absehbar. Gerade jetzt lohne sich eine Investition in eine Photovoltaik-Anlage, empfiehlt die LG Electronics Deutschland GmbH (Ratingen). Eine PV-Anlage mit den Hochleistungs-Solarmodulen ?MonoX NeON? von LG bringe eine Rendite von etwa vier Prozent und sei nicht nur eine nachhaltige Investition ins Eigenheim, sondern helfe auch, die eigene Energiebilanz zu verbessern und so bares ...

Die technologische Unabhängigkeit der EU wird durch eine neue Investition in Autobatterien gestärkt (FOTO) Die Gruppe IPM in einem Konsortium mit der Portfolio-Gesellschaft InoBat und Flint Hills Resources, einer Tochtergesellschaft von Koch Industries, hat 20 Millionen USD in die Gesellschaft Wildcat Discovery Technologies investiert. Diese Investition stellt einen wichtigen Meilenstein für InoBat Auto dar, welche 100 Millionen in die Entwicklung und Produktion von Batterien in der Slowakischen Republik investieren […]...

100% Unabhängigkeit mit Wärmepumpe und Photovoltaik dank Stromcloud Die Kombination einer PV Anlage zusammen mit einer Wärmepumpe ist genial. Wärmepumpen erzeugen aus der Luft oder Erde kostenfreie Energie zum Heizen. Dabei wird wenig Strom benötigt, diesen Strom kann man aus der Stromcloud erhalten. Öl und Gas kann man problemlos mit kostenfreier Solar-Umweltenergie ersetzen, Beispiele gibt es genug. Das 100% Unabhängigkeitspaket aus der […]...

99 Dächer Aktion ? Unabhängigkeit mit Photovoltaik und Speicher Lithium Speicher und Photovoltaik zum Frühlingspreis...