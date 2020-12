Immer noch top aktuell: Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Die ?Fridays For Future? fühlen sich nach diesem Jahr so an, als wären sie schon ewig her. Aber nur, weil sie nicht mehr stattfinden können, heißt es nicht, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz abgehakt ist. Es ist immer noch so aktuell wie nie zuvor und braucht jeden einzelnen, um etwas zu bewirken.

Unsere Regierung geht in kleinen Schritten schon in die richtige Richtung, so werden zum Beispiel Plastiktüten ab Januar 2022 verboten. Ab 2026 dürfen keine Ölheizungen mehr eingebaut werden, und das Heizen mit Erneuerbaren Energien wird gefördert. Die elektromobile Infrastruktur wird ausgebaut. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird reformiert, um sowohl private als auch gewerbliche Investoren in die Zukunftsenergie, zu unterstützen. Denn bereits 43 % der Energie wird aus Erneuerbaren Energien gewonnen. Aber eine Photovoltaikanlage wäre ein großer Schritt, den jemand selbst gehen kann, aber bekanntermaßen gibt es auch viele kleinere Schritte, die jeder im Alltag umsetzen kann.

Hier noch einmal die Erinnerung, was jeder Einzelne im Alltag tun kann und auch tun sollte:

Leitungswasser trinken

Weniger Fleisch essen

Weniger tierische Produkte essen

Zertifizierte Produkte kaufen

Auf umweltfreundliche Körperpflege achten

Mehr selber kochen

Bewusster kaufen, weniger wegschmeißen

Auf Fast Fashion verzichten

Weniger Auto fahren

Weniger fliegen

Saisonal und regional kaufen

Allgemein weniger konsumieren

Auf den digitalen Fußabdruck achten

Weniger Müll produzieren

Keine Papp-Kaffeebecher verwenden

Stofftüte oder Rucksack zum Supermarkt mitnehmen

Auf Strohalme verzichten

Upcyclen

Weniger rauchen

Mehr Informationen zu den einzelnen Punkten finden Sie hier: https://www.msc.org/de/blog/mehr-nachhaltigkeit-tipps . Auch wenn im Bericht Tipps für 2020 stehen, sind diese natürlich auch noch für 2021 gültig.

Gemeinsam kann man etwas erreichen und auch den nachfolgenden Generationen noch eine lebenswerte Welt hinterlassen.

