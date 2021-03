phoenix runde: Klimawandel und Energiewende – Können wir auf Atomkraft verzichten?, Donnerstag, 11. März 2021, 22.15 Uhr

Extreme Dürre in Ostafrika: In manchen Regionen hat es seit zwei Jahren nicht geregnet. Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. In Peru sorgen wochenlange Unwetter für Überflutungen und Erdrutsche, ganze Stadtteile und Straßen werden von den Wassermassen weggerissen. Warme Winter an Nord- und Südpol lassen Gletscher schmelzen und den Meeresspiegel steigen. Überall auf der Welt […]...