phoenix persönlich: Der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht zu Gast bei Michael Krons, Freitag, 12. März 2021, 18.00 Uhr

Matthias Kurth war von 2001 an der Präsident der Bundesnetzagentur. Am 1. März 2012 übergab er sein Amt nach 11 Jahren an Jochen Homann. IM DIALOG spricht Michael Krons mit Matthias Kurth über die Energiewende, regulierte Märkte und den Verbraucherschutz. Wiederholung am Sonntag 4.März 2012 um 11.15 Uhr und am Montag 5.März 2012, 15.30 Uhr. Pressekontakt: PHOENIX-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 190 Fax: 0228 / 9584 198 pressestelle@pho...