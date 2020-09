Ost-Ausschuss-Vorsitzender Harms zweifelt an der Wirkung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die Pflicht der Minister betont, in ihrem Ressort in Zukunft CO2 einzusparen. “Klimaschutz ist jetzt Gesetz und an Gesetze müssen sich Minister halten, das ist ganz klar”, sagte die Ministerin am Mittwoch im ARD-Mittagsmagazin. Das Bundeskabinett hatte am Vormittag das umstrittene Klimapaket beschlossen. In den vergangenen Tagen hatte es eine […]...