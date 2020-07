ÖDP unterstützt Volksinitiative „Rettet die Arten“ in NRW

Weitere Artikel zum Thema::

ÖDP: Jetzt durchstarten beim Artenschutz in NRW Nach dem Erfolg des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ in Bayern: Jetzt durchstarten beim Artenschutz in NRW ÖDP beteiligt sich an einem NRW-Volksbegehren (Hagen/Münster) – “Das Volksbegehren Rettet die Bienen in Bayern ist ein großer Erfolg für den Artenschutz. Jetzt ist es an der Zeit, auch in Nordrhein-Westfalen ei-nen großen Schritt zum Schutz der Artenvielfalt zu […]...

ÖDP NRW zum Weltbienentag am 20. Mai 2020: Artenverlust drängendes Problem! (Münster/Düsseldorf) – „Wissenschaftliche Studien belegen, dass immer mehr Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht oder bereits verschwunden sind. Besonders betroffen sind die Insekten, die unter anderem für das Überleben der Menschheit als Bestäuber von Nahrungspflanzen existenziell wichtig sind.“ So der Landesvorstand der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen auf seiner Sitzung am Montag. In Deutschland gelten knapp […]...

ÖDP-Messeauftritt auf der FAIRFRIENDS zum Artenschutz Die ÖDP auf der FAIRFRIENDS in Dortmund „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ als Messethema der ÖDP Agnes Becker spricht in Dortmund (Dortmund/Münster) – Ganz im Zeichen des Artenschutzes steht der Messeauftritt der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen auf der FAIRFRIENDS in Dortmund. Am Samstag, dem 7. September 2019 spricht als Messehighlight die Initiatorin des überaus erfolgreichen […]...

“ÖDP – Bürgerinitiative Kempen” will ein Volksbegehren “Rettet die Bienen” auch in NRW (Kempen) – Bayern war erfolgreich, Niedersachsen ist bereits unterwegs, nur in NRW kommt ein Volksbegehren “Artenvielfalt – Retter die Bienen” nicht in die Gänge. Ein solches Volksbegehren braucht in NRW ca. 1 Million Unterschriften. Dies kann eine Organisation nicht alleine stemmen. In Bayern waren es über 100 Organisationen, darunter auch die großen Umweltverbände, die das […]...