Einstieg in die Anreizregulierung – für Leser ohne juristische Vorkenntnisse

Erstellt von Presse Allgemein

Die aktuelle Buchneuerscheinung des VDE VERLAGs beschreibt die Anreizregulierung und die regulatorischen Bedingungen für Netzbetreiber in Deutschland. Dabei werden auch die Grundlagen erläutert, sodass keine juristischen Vorkenntnisse erforderlich sind.

Seidel, Michael (Hrsg.)

Anreizregulierung ? einfach erklärt

2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2020

107 Seiten, Broschur

36,- ?

ISBN 978-3-8007-5141-9

Leicht verständliche Darstellung der Maßgaben zur Anreizregulierung und der regulatorischen Bedingungen für Netzbetreiber in Deutschland

Inklusive Erläuterung der Grundlagen

Keine juristischen Vorkenntnisse erforderlich

Umfangreiches Glossar der relevanten Begriffe

Viele Bilder und Beispiele veranschaulichen das komplexe Regelgeflecht und die abstrakt formulierten Rechtsvorschriften und ermöglichen so einen einfachen Einstieg in das Thema. Dadurch versetzt das Buch den Leser in die Lage, unternehmerische Entscheidungen von Netzbetreibern nachzuvollziehen, der Diskussion aktueller Regulierungsthemen zu folgen und komplexe Texte wie Verordnungen, behördliche Bescheide oder Gerichtsurteile zu verstehen.

Dr. Ulrich Mahn ist Regulierungsmanager bei der Netze Duisburg GmbH und Konzernregulierungsmanager im Konzern Stadtwerke Duisburg AG. Im Rahmen seiner früheren Verbandstätigkeit hat er die Einführung der Regulierung in Deutschland aktiv begleitet. In Gremien des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. und des Verbands kommunaler Unternehmen e.V. arbeitet er an der weiteren Ausgestaltung der Regulierung in Deutschland mit.

Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte von Netzbetreibern, die sich in Regulierungsthemen einarbeiten wollen; Mitglieder von Aufsichtsgremien von Netzbetreibern und kommunalen Unternehmen; Studenten und Auszubildende, die sich für das Arbeitsgebiet Netzwirtschaft interessieren oder sich auf einen Einstieg bei einem Energieversorger oder Netzbetreiber vorbereiten wollen; Unternehmen, die mit Netzbetreibern zusammenarbeiten

Der VDE VERLAG ist einer der traditionsreichsten und renommiertesten Fachverlage für Elektro- und Informationstechnik. Zu dem Portfolio gehören Fachbücher und Onlinemedien, Fachzeitschriften, Seminare sowie das umfassende VDE-Vorschriftenwerk. Das Buchprogramm umfasst mehr als 650 lieferbare Titel und jährlich kommen über 100 Neuerscheinungen hinzu. Der Zeitschriftenverlag publiziert 15 unterschiedliche Fachmedien für die Schlüsseltechnologien Elektrotechnik, Energiewirtschaft und -technik, Automatisierung und Digitalisierung in Print- und Online-Formaten. Mit der Eingliederung des Herbert Wichmann Verlags, der HEALTH-CARE-COM GmbH und dem Fachzeitschriften- und Fachbuchprogramm der EW Medien und Kongresse GmbH wurde das Spektrum thematisch um die zukunftsweisenden Bereiche Geodäsie und Geoinformatik, Gesundheit sowie Energiewirtschaft erweitert.

Weitere Artikel zum Thema:: Verständliche Erklärung der Regeln zur Stromlieferung durch deutsche Netze Die aktuelle Buchneuerscheinung des VDE VERLAGs erklärt die Maßgaben des Netzzugangs Strom leicht verständlich. Mahn, Ulrich/Klügl, Alexander Netzzugang Strom – einfach erklärt 2019, 127 Seiten, Broschur 34,- ? ISBN 978-3-8007-4740-5 Verständliche Erklärung der Regeln zur Stromlieferung durch deutsche Netze Grundverständnis für die Zusammenhänge im deutschen Strommarkt Die Basis für das Verständnis der entsprechenden Gesetzestexte Mit […]... Windreich AG sieht mit dem Einstieg von Mitsubishi bei der TenneT das letzte Hindernis für den schnellen Ausbau der Offshore-Windkraft in der Nordsee Wolfschlugen, 17. Januar 2013 Mit dem Einstieg von Mitsubishi in vier der wichtigsten Netzanschlussprojekte der TenneT in der Nordsee verbessern sich die Rahmenbedingungen für die Offshore-Windkraft und die Energiewende insgesamt erneut deutlich. Willi Balz, CEO der Windreich AG: "Dass die TenneT nun endgültig Mitsubishi als bedeutenden Partner gewinnen konnte beweist, dass die Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen durch die Beschränkung der Haftung f&uu... Bundesgerichtshof zur Anreizregulierung der Energienetze Bundesgerichtshof zur Anreizregulierung der Energienetze ... Bareiß: Neue Anreizregulierung stärkt die Verteilernetze Verteilernetze sind das Rückgrat der Energiewende Am heutigen Mittwoch hat das Bundeskabinett die Novelle der Anreizregulierungsverordnung beschlossen. Dazu erklärt der Energiebeauftragte der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Thomas Bareiß: “Mit der Novelle der Anreizregulierungsverordnung werden die Verteilernetze gestärkt. Der neue Regulierungsrahmen setzt wichtige Investitionsanreize für den intelligenten Ausbau und die Modernisierung der Verteilernetze. Sie haben so […]... Komplizierte Anreizregulierung- Hier kommt die leicht verständliche Erklärung Die aktuelle Buchneuerscheinung des VDE VERLAGs stellt die Maßgaben der Anreizregulierung und der regulatorischen Bedingungen für Netzbetreiber in Deutschland leicht verständlich dar. Mahn, Ulrich Anreizregulierung – einfach erklärt 96 Seiten, Broschur 34,- ? ISBN 978-3-8007-4639-2 Leicht verständliche Darstellung der Maßgaben der Anreizregulierung und der regulatorischen Bedingungen für Netzbetreiber in Deutschland Inklusive Erläuterung der Grundlagen Keine […]...