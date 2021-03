New dimension for industrial cleaning: operation near to zero waste

Das effektive Reinigungssystem JetMaster der mycon GmbH wird im Bereich Bahntechnik bereits seit einiger Zeit zur Reinigung von Wärmetauschern unter, in und auf Zügen eingesetzt. JetMaster bringt bei der Reinigung von Lamellenwärmetauschern jeder Bauart Vorteile in Qualität, Zeit und Umweltfreundlichkeit und kann so erhebliche Betriebskosten einsparen. JetMaster arbeitet ohne jeden Zusatz mit Wassermengen von 0,20 […]...