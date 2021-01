Montanwerke Brixlegg – Kupfer-Traditionsunternehmen aus Österreich

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Kupfer lässt sich leicht recyceln und verliert (genau wie Gold und Silber) nichts von seinen Eigenschaften. Die Montanwerke Brixlegg (https://www.montanwerke-brixlegg.com/) sorgen für eine optimale Aufbereitung von hochwertigem Kupfer, welches in allen industriellen Anwendungsbereichen dringend benötigt wird. Genutzt wird Kupfer meist für Elektroinstallationen, also für Kabel und Elektrogeräte. Weltweit werden 17 Prozent des Kupfers im Bauwesen eingesetzt, 10 Prozent wandern in den Automobilsektor und 9 Prozent finden im Maschinenbau Verwendung. Immerhin noch 7 Prozent gehen in den Handel.