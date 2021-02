Neuer Bayern Innovativ-Film über Proton Motor Fuel Cell nach Top 25-Nominierung

Erstellt von Presse Allgemein

_Puchheim bei München, 11. Februar 2021 _- „Innovation leben“. Nach diesem Motto arbeitet die „Bayern Innovativ GmbH“ (www.bayern-innovativ.de) seit 1995 zusammen mit Unternehmen, Forschungsstätten und Innovationsträgern. Für eine Zukunft und ein Bayern, in dem jede tragfähige Idee und Technologie zur Innovation wird. Zum Jubiläum 2020 ist unter Schirmherrschaft von Staatsminister Hubert Aiwanger der „Innovativ Leben Award“ initiiert worden. Als besonders herausragend prämiert wurden von der Bayern Innovativ-Jury insgesamt 25 Unternehmen, Gründer und Ideen. Die Proton Motor Fuel Cell GmbH konnte mit ihrer eingereichten Bewerbung über das Pilotprojekt „Knappenhaus“ als „Top 25 Nominiert“ überzeugen.

Dabei handelt es sich um ein Einfamilienhaus in Kasern, dem nördlichsten Bergdorf Südtirols, das ursprünglich als einfache Berghütte auf 1.500 Metern konzipiert worden war. Durch Integration des Proton Motor-Moduls „S8“ mit einer Leistung von 8,4 kW in ein neues Wasserstoff-Speichersystem kann das Wohnobjekt die „grüne“ und emissionsfreie Energie des hauseigenen Wasserlaufs trotz saisonaler Vereisung bzw. on-demand speichern. Mittels technischer Installation aus einer Wasserturbine und der Brennstoffzelle wurden seit 2019 alle winterlichen Herausforderungen mit Bravour bestanden. Die Hausbewohner leben dank der Innovationstechnologie von Proton Motor in behaglicher Wärme und sind durchgehend mit regenerativem Strom versorgt.

_Proton Motor-Beitrag für Energiewende und Klimaziele _

Bayern Innovativ hat dieses Engagement der Puchheimer Ingenieure mit der Top 25-Bewertung gewürdigt, wofür es als Preis mit der Produktion eines Unternehmens-Werbefilmes ausgezeichnet worden ist. In dem jetzt fertiggestellten, über zwei Minuten langen Video weist Torsten Urban vom Projektträger auf die langjährige Partnerschaft mit der bayerischen High-Tech-Adresse hin. Die beiden Proton Motor-Geschäftsführer Sebastian Goldner (CFO & CTO) und Manfred Limbrunner (Vertrieb & Marketing) moderieren als Wasserstoff-Brennstoffzellen-Experten Herstellung, Systembeispiele und Anwendungs-möglichkeiten. Beide betonen den wichtigen nachhaltigen Beitrag, den das Proton Motor-Produktportfolio zur Erreichung von Energiewende und Klimaziele und damit für den Schutz des Planeten Erde leistet.

Der Clip wurde auf der Homepage in Deutsch veröffentlicht: https://www.proton-motor.de/ueber-uns/

Er ist zudem auf den Social Media-Kanälen von Proton Motor geteilt wie etwa auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=YCU_Vs4uQQQ&feature=youtu.be