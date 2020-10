Neu-Auftrag für Proton Motor Fuel Cell

Erstellt von Presse Allgemein

Maritimer Sektor erprobt alternative Antriebssysteme durch den Einsatz von Treibhausgas-reduzierten Energieträgern. Ein europäisches Schiffbauunternehmen hat jetzt dem bayerischen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Experten ?Proton Motor Fuel Cell GmbH? (www.proton-motor.de) einen neuen Auftrag erteilt. Proton Motor konnte sich mit seiner Marktführerschaft für Graphit-Bipolarplatten bis zur Leistungsstärke von 73 kW in einem ausgedehnten, mehrmonatigem Auswahlverfahren gegen Mitbewerber wie ?PowerCell? aus Schweden durchgesetzen.

?Dies ist eine besondere Nachricht vor dem Hintergrund, dass Proton Motor international der erste Hersteller war, der zwischen 2009 und 2014 eine Passagierfähre im Hamburger Hafen mit einem 50 kW-Wasserstoff-Brennstoffzellen-System angetrieben hat. Die Bestellung bedeutet für uns eine großartige Leistung wie auch Anerkennung im Schiffbausegment?, kommentiert Proton Motor-CEO Dr. Faiz Nahab die maritime Neu-Beauftragung.

Über Proton Motor Fuel Cell GmbH (www.proton-motor.de):

Die international tätige Proton Motor Fuel Cell GmbH ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung Deutschlands Experte für Energielösungen mit Cleantech-Technologien und auf diesem Gebiet Spezialist für Brennstoffzellen. Proton Motor mit Sitz in Puchheim nahe München bietet komplette Brennstoffzellen- und Brennstoffzellen-Hybridsysteme aus eigener Fertigung ? von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Der Fokus von Proton Motor liegt auf stationären Anwendungen wie z.B. Back-up-Power und Energiespeicherlösungen sowie auf mobilen Lösungen wie etwa Back-to-Base Anwendungen. Zum Einsatz können die Lösungen zudem im maritimen als auch im Rail-Bereich kommen. Das Produktportfolio umfasst Basis-Brennstoffzellen-Systeme, Standardkomplettsysteme und maßgefertigte Systeme. Im September 2019 wurde durch Inbetriebnahme der neuen automatisierten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fertigungsanlage die Serienproduktion gestartet

Proton Motor ist im stationären Bereich für Kunden aus den Bereichen IT, Telekommunikation, öffentliche Infrastruktur und Gesundheitswesen in Deutschland, Europa und dem Nahen Osten mit Stromversorgungslösungen für den Gleichstrom- und Wechselstrombedarf tätig. Neben der Stromversorgung bietet SPower auch Lösungen für Solarsysteme sowie eine neue Produktlinie für die Speicherung von Solarenergie. Die aktuell 90 Mitarbeiter große Proton Motor Fuel Cell GmbH unter Geschäftsführung von Dr. Faiz Nahab ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ?Proton Motor Power Systems plc? (www.protonpowersystems.com) mit Konzernsitz im englischen Newcastle upon Tyne. Seit Oktober 2006 ist das Unternehmen an der Londoner Börse notiert ((Tickersymbol: ?PPS? /WKN: A0LC22 / ISIN: GB00B140Y116).

Proton Motor ist Experte für Industrial Fuel Cells, Brennstoffzellen- und Hybridsysteme mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Sektor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Puchheim bei München bietet komplette Brennstoffzellen- und Hybridsysteme aus einer Hand – von der Entwicklung und Herstellung bis zur Implementierung maßgeschneiderter Lösungen. Der Fokus des Brennstoffzellenexperten liegt auf Back-to-Base Anwendungen beispielsweise für Gabelstapler oder Stadtbusse sowie auf stationären Lösungen. Das Produktportfolio besteht aus Basis-Brennstoffzellensystemen PM Basic, Standard-Komplettsystemen PM Package z. B. als Batterieersatz, sowie maßgeschneiderten Systemen PM Turnkey. Proton Motor ist 100- prozentige Tochter von Proton Motor Power Systems plc. Das Unternehmen ist seit Oktober 2006 an der Londoner Börse notiert (Tickersymbol: “PPS” / WKN: A0LC22 / ISIN: GB00B140Y116).