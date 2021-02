Neue gesetzliche Rahmenbedingungen im KWK-Bereich

Das neu gegründete Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH will Erfahrung und Wissen rund um Blockheizkraftwerke bündeln und verbreiten. Es versteht sich als Marktbereiter und Bindeglied zwischen den Akteuren. Daher bietet das KWK-Kompetenzzentrum auch kostenlose Webinare an. Am 2. Februar 2017 findet von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr das zweite kostenlose Webinar […]...

Am 17./18. Dezember 2020 wurden gravierende Veränderungen im EEG, bei der EEG-Umlage sowie im KWK-Gesetz beschlossen. Zusammen mit den Veränderungen im Messstellenbetriebsgesetz kamen am 1.1.2021 erhebliche Veränderungen auf Betreiber von KWK-Anlagen zu. In einem virtuellen Kompaktseminar werden von BHKW-Consult die Änderungen sowie die daraus resultierenden Konsequenzen praxisnah erläutert. Im Fokus stehen die am 1.1.2021 in Kraft getretenen […]...