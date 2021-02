Schrottabholung Hattingen: Schrottentsorgung für Firmenkunden und Privatkunden

Immer dann, wenn Schrott anfällt stellt sich die Frage, wie er entsorgt wird. Eine kostenlose Schrottabholung in Hattingen ist eine einfache und fachgerechte Lösung. Ein professioneller Anbieter wie das Team von Schrottabholung.org kann mit der passenden Ausrüstung auch größere Teile abtransportieren: Heizkörper und -kessel, Rohre, Tore, Badewannen, Fahrräder, KFZ-Teile. Was aus Metall ist oder Metall enthält kann über einen mobilen Schrotthändler entsorgt werden. Der Dienstleister verlädt die Teile auf einem Transporter oder Anhänger und der Kunde spart den Weg zum Wertstoffhof.

Dies gilt nicht nur für den privaten Bereich: Auch bei Firmen fällt mitunter viel Schrott an. Ob Regale aus Lagerhallen, Rollcontainer aus dem Büro oder Aktenschränke aus dem Archiv. Ein mobiler Schrotthändler kommt zum Firmengelände und holt den Schrott ab. Wenn bei einem Unternehmen regelmäßig Schrott anfällt (wie bei einigen Handwerkern, Autohändlern oder im Baugewerbe) sind individuelle Absprachen für eine regelmäßige Abholung möglich.

Der Schrott kann als reiner Metallschrott vorliegen oder noch verbaut sein, wie beim Elektroschrott.

Als Mischschrott wird bezeichnet, was mehrere Sorten Metall enthält. Als Schrott wird also jeglicher Müll bezeichnet, der aus Metall ist oder Metall enthält.

Der Ablauf für die Schrottabholung in Hattingen ist für alle Kunden gleich: Sie stellen eine unverbindliche Anfrage. Ist es Schrott, der abgeholt werden kann, vereinbaren sie einen Termin und entsorgen so ihren Schrott. Neben der eigentlichen Abholung umfasst der Service auch den Abbau. Ist die Heizung noch verbaut, sind die Rohre noch verlegt? Das Team von Schrottabholung.org demontiert die Dinge, die entsorgt werden sollen. Mit entsprechenden Mitarbeiter, Werkzeugen und Fahrzeugen erhalten Kunden einen guten Gesamtservice. Zudem ist eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet. Der Schrott findet sicher seinen Weg in die Kreislaufwirtschaft.

Gesetzliche Vorschriften einhalten

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass derjenige, bei dem Abfall entsteht, diesen ordentlich entsorgen muss. So werden Umweltschäden vermieden und ein nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen gefördert.

Ein professioneller Schrottsammler, hat entsprechende Sachkundenachweise und Genehmigungen, die eine fachgerechte Entsorgung sicher stellen.

Das Team von Schrottabholung.org besteht seit vielen Jahren und hat entsprechende Nachweise, sodass die Kunden mit dem Service nicht nur bequem ihren Schrott los werden, sondern auch auf der sicheren Seite für eine ordnungsgemäße Entsorgung sind.

