Neue Energielabels seit Anfang März 2021

Ab März 2021 gilt in der Europäischen Union eine neue Einteilung der Energieeffizienzklassen für Elektrogräte. Die neue Skala gilt zunächst für die fünf Produktgruppen Waschmaschinen/Waschtrockner, Kühlgeräte, Geschirrspüler, Lichtquellen und elektronische Displays wie Fernseher. Der Grund: Mittlerweile findet sich der Großteil der verkauften Geräte in den Energieklassen A+ bis A+++. Ab dem kommenden Jahr wird es […]...

Die Gewerbeabfallverordnung fordert von Abfallerzeugern eine erweiterte Getrennthaltung von Gewerbeabfall. Die GUTcert hat die wichtigsten Inhalte in einem Informationsblatt für Sie zusammengefasst: Die Gewerbeabfallverordnung – Auswirkungen auf Ihr Unternehmen und Testierung der 90%-Getrenntsammlungsquote Die GUTcert verfügt über qualifizierte Sachverständig zur Prüfung des notwendigen Nachweises der Getrenntsammlungsquote von 90%. Sprechen Sie uns gerne an! Die Prüfung […]...

Kurs zur Auditorenausbildung vom 30. Juni bis 1. Juli 2016 in Berlin...

– Next.e.GO Mobile SE, der einzige unabhängige europäische Hersteller von Elektrofahrzeugen, ist bereit, die Produktion in seinem Stammwerk in Deutschland aufzunehmen. – Mit einer homologierten BEV-Plattform strebt der deutsche Elektro-OEM den Produktionsstart für Anfang 2021 an. – Next.e.GO Mobile SE hat sich erfolgreich für einen CO2-Pool mit einem großen OEM zusammengeschlossen. – Die erste internationale […]...