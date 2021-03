Leichte Installation von Solaranlagen

Erstellt von Presse Allgemein

Die Photovoltaik hat in Deutschland eine stetig zunehmende Bedeutung bei der Energieerzeugung. Rund 10 % unseres Stromverbrauchs werden inzwischen durch die Kraft der Sonne abgedeckt. In manchen Bundesländern ist die Installation von Solaranlagen auf Neubauten bereits vorgeschrieben ? ein starkes Signal für die zukünftige Nutzung Erneuerbarer Energien.

Für die Installation von Photovoltaikanlagen haben die Weicon Tools spezielle Werkzeuge entwickelt, die auf die Kabel in der Solartechnik abgestimmt sind ? die Abisolierzange No. 7 Solar und den Entmanteler Mini-Solar Nr. 3.

Einfach und schnell ? Abisolierzange No. 7 Solar

Die automatische Zange eignet sich für das Abisolieren der gängigen Rundkabel, die im Bereich der Solartechnik verwendet werden. Die No. 7 Solar ermöglicht die einfache und schnelle Abisolierung zwischen 1,5 und 6,0 mm2.

Die Zange verfügt über einen optischen Längenanschlag von 8 bis 24 mm und über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle gängigen Rundkabel, die im Bereich der Solartechnik eingesetzt werden, problemlos und einfach entmantelt.

Das Werkzeug verfügt darüber hinaus über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen.

Die Zange bietet einen gut zugänglichen Seitenschneider, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt werden kann und die Innenklingen-Sätze sind austauschbar.

Die Messer der No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um mehrlagige gummierte Isolierungen, wie sie im Solarbereich genutzt werden, problemlos entfernen zu können.

Das Abisolierwerkzeug besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ist vollisoliert, ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Die Zange ist sehr robust angelegt, hat eine massive Bauart, eine Länge von 170 mm und ein Gewicht von 217 Gramm.

Gut und griffig ? Mini-Solar No. 3

Der Entmanteler Mini-Solar No. 3 ermöglicht ein schnelles und einfaches Abisolieren aller gängigen Solarkabel. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.

Zwei Arbeitsbereiche

Das Werkzeug verfügt über zwei Arbeitsbereiche, um die gummierten Ummantelungen der Solarkabel sauber abisolieren zu können. Zum einen eignet es sich für Kabel zwischen 1,5 und 2,5 mm2 und zum anderen für Kabel von 4 bis 6 mm2.

Der Mini-Solar No. 3 ist darüber hinaus für flexible Kabel, wie beispielsweise 3 x 0,75 mm2, 10 mm2 und 16 mm2 geeignet.

Das Spezialwerkzeug verfügt über einen leicht verstellbaren und herausnehmbaren Längenanschlag zwischen 6 und 28 Millimeter für noch präziseres Arbeiten.

Im Entmanteler ist ein gut zugänglicher Seitenschneider integriert, der für Massivleiter bis zu 4 mm2 genutzt werden kann.

Leicht und handlich

Das Werkzeug besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ist ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Es ist 124 Millimeter lang, wiegt lediglich 57 Gramm und ermöglicht so ein ermüdungsfreies Arbeiten selbst über längere Zeiträume.

Made in Germany

Die No. 7 Solar und der Mini-Solar No. 3 wurden speziell auf die Bedürfnisse professioneller Anwender abgestimmt und finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung. Die Werkzeuge eignen sich aber natürlich auch für den privaten Einsatz.

Die Weicon Tools werden vollständig in Deutschland entwickelt und hergestellt. Die Produktion der Abisolierzangen und Entmanteler aus robustem glasfaserverstärkten Polyamid liegt im westfälischen Ascheberg und der Stahl für die Messer kommt aus Solingen. Die Werkzeuge tragen das GS-Siegel des TÜV NORD und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit geprüft.

Seit 1947 stellt die WEICON GmbH & Co. KG Spezialprodukte für die Industrie her. Zum Produktprogramm des Unternehmens zählen Spezialkleb- und Dichtstoffe, technische Sprays sowie Hochleistungsmontagepasten und Fette für alle Bereiche der Industrie ? von der Produktion, Reparatur, Wartung bis hin zur Instandhaltung. Ein weiteres Aktivitätsfeld von WEICON ist die Entwicklung und der Vertrieb von Abisolierwerkzeugen.

Der Hauptsitz des Unternehmens liegt im westfälischen Münster. Darüber hinaus unterhält WEICON Niederlassungen in Dubai, Kanada, der Türkei, Rumänien, Südafrika, Singapur, der Tschechischen Republik, Spanien und in Italien und wird durch Partner in mehr als 120 Ländern weltweit repräsentiert.

Weitere Artikel zum Thema:: Wie funktionieren Balkon – Mini – Solaranlagen in Deutschland und ist das erlaubt – Mini Solaranlage – Vergleich Balkonkraftwerk – Mini-Solar Anlage Balkon-Solar Guerilla-Solar-in der Praxis 2018! Schnell installiert auf dem Balkon – Hausdach oder im Garten sind Mini Kraftwerke Helfer zur Reduzierung von Stromkosten. Günstige Qualitäts Mini Kraftwerke gibt es bereits für 349 Euro. Warum Mini Solaranlagen? Photovoltaik-Solaranlagen erfreuen sich steigender Beliebtheit. Sie sind schnell betriebsbereit und erfordern […]... Sunny Tripower CORE1 von SMA ermöglicht bis zu 60 Prozent schnellere Installation von gewerblichen Solaranlagen Solaranlagen bieten Unternehmen die Chance, ihre Energiebilanz zu verbessern und Stromkosten zu senken. Mit dem neuen Sunny Tripower CORE1 Wechselrichter der SMA Solar Technology AG (SMA) verringern sich Installationszeiten für gewerbliche Solaranlagen um bis zu 60 Prozent. Der erste frei stehende String-Wechselrichter für dezentrale Aufdach- und Freiflächenanlagen bildet die Basis für die neue SMA Lösung […]... Preiswerte Solaranlagen für Gewerbe und Industrie in Deutschland Gerade für Gewerbe – Holz – Metall und verarbeitende Gewerbe- und Industriekunden wurden die „Sunindustry Solaranlagen“ konzipiert. Heute erzeugen noch wenige Firmen Ihren Strom mit Solar selbst, meist sind es Einspeiseanlagen, die vor 2011 installiert wurden. Die iKratos Solar und Energietechnik GmbH hat ein System für annähernd alle Dächer entwickelt, egal ob Flachdach- Trapez- oder […]... Solaranlagen in Feucht und Schwarzenbruck – schnell installiert – sofort Stromkosten sparen Der Strom Ihrer Photovoltaikanlage ins eigene Netz eingespeist oder selbst verbraucht. Bevor Sie sich für eine Photovoltaikanlage in Feucht Schwarzenbruck Moosbach oder Winkelhaid entscheiden, sollten Sie rechnen, ob und wann sich Ihre Investitionskosten amortisieren. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: Größe der Photovoltaikanlage, Sonneneinstrahlung sowie Ausrichtung und Neigungswinkel der geplanten Anlagefläche. So gibt es Solaranlagen, […]... Der Photovoltaik und Solaranlagen Planer für Jedermann ist da 1,5 Millionen Häuser erzeugen bereits Strom. Seit 10 Jahren ist die Möglichkeit gegeben eigen Strom zu erezugen – Stromkosten zu sparen und in eine Solaranlage mit oder ohne Speicher zu investieren. Eigener Strom mit Solarmodulen ist schnell und einfach zu installieren – meist werden Solaranlagen in 1 Tag installiert. Um Ihnen einen Überblick über Kosten […]...