Neu: Uttenreuth bei Erlangen fördert Photovoltaikanlagen

Erstellt von Presse Allgemein

Die Gemeinde Uttenreuth möchte das Thema Klimaschutz nun auch etwas in die eigene Hand nehmen. Hierfür hat sich die Gemeinde nun für eine eigene Förderung für Photovoltaikanlagen entschieden. Das Vorhaben war Thema in der Gemeinderatssitzung vom 18.05.2021. Herr Ruth möchte am ?Wattbewerb? teilnehmen und so Solaranlagen durch Beratung und Förderung auf die Dächer der Uttenreuther:innen bringen. Zur Diskussion standen die Höhe der Förderung und die Förderbedingungen. Der Fördertopf für das Jahr 2021 ist vorerst auf 10.000 ? angelegt, kann aber wohl auf 20.000 ? erhöht werden. Die Förderung wurde mit einer Gegenstimme beschlossen. Die Gemeinde Uttenreuth fördert somit Photovoltaikanlagen mit 150 ? pro Kilowattpeak und einer maximalen Förderhöhe von bis zu 1.000 ?. Die Förderung gilt sowohl für Bestandsanlagen als auch für Neubauten.

Jetzt heißt es also schnell sein, um sich die Förderung zu sichern. Bis jetzt findet man jedoch bis auf den Bericht der Gemeinderatssitzung keine Informationen. Informieren Sie sich am Besten im Rathaus.

Warum Herr Stens aus Uttenreuth eine Photovoltaikanlage wollte und was seine Resonanz nach knapp einem Jahr ist können Sie hier lesen

