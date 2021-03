NETZSCH ist dabei: Initiative „Rama Dama“ der Stadt Waldkraiburg sorgt für eine saubere Umwelt

Mit der Initiative ?Rama Dama? ruft die Stadt Waldkraiburg ihre Bürger auf, für ein sauberes Stadtbild zu sorgen. Der Begriff stammt aus dem Bayerischen und bedeutet ?Wir räumen auf?. Am 13. März waren alle eingeladen, beim Spazier- oder Einkaufsgang herumliegenden Müll und Unrat aufzusammeln und in geschlossenen Behältern an öffentlichen Mülltonnen abzustellen. Die Stadt kümmerte sich dann um die Entsorgung. In diesem Jahr beteiligten sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NETZSCH Pumpen & Systeme bei dieser Aufräumaktion.

Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes griffen zwölf Auszubildende höchst motiviert und tatkräftig zu Greifzange und Müllsack. Flaschen, Dosen, Mundschutzmasken und Plastik aller Art wanderten in die Müllsäcke, worin der Unrat gesammelt entsorgt werden konnte. ?Durch das Engagement konnten binnen weniger Stunden die Straßen und Wege rund um die Werke von NETZSCH gesäubert und von Müll befreit werden?, freut sich Johann Vetter, Leiter Qualitätsmanagement bei NETZSCH.

Getreu dem Motto ?Rama Dama? veranstaltet die Stadt Waldkraiburg seit mehr als zehn Jahren Aufräumaktionen, bei denen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dazu aufgerufen werden, liegen gebliebenen Müll und Unrat von öffentlichen Wegen, Spielplätzen, Parks und Straßenrändern zu beseitigen. Als Dank wartete auf die Teilnehmenden eine kleine Dankeschön-Brotzeit, die, sobald es möglich sein wird, nachgeholt wird. Das Schönste daran ist allerdings, sich in einer Umwelt bewegen zu dürfen, die wieder befreit aufatmen kann.

NETZSCH unterstützt neben dieser Aktion weitere Initiativen zum Umwelt- bzw. Klimaschutz, denn Nachhaltigkeit steht für das Unternehmen an oberster Stelle.

