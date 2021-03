1 Million Kilometer Kampagne zum World Earth Day- Wie ein Startup aus Bayern Autofahren grüner machen möchte

Weitere Artikel zum Thema::

dena bringt Energiewende-Startups zur E-world-Messe / Unternehmer können sich bis Ende Januar für den dena-Startup-Bus anmelden Die Deutsche Energie-Agentur (dena) bietet in Kooperation mit der Energiemesse „E-world“ Startup-Unternehmern aus dem Raum Berlin die Möglichkeit, Kontakte zur klassischen Energiewirtschaft zu knüpfen und neue Ideen für die Energiewende vorzustellen und zu entwickeln. Die Teilnehmer fahren mit einem eigenen Bus zur E-world nach Essen und nehmen am 17. und 18. Februar an einem speziellen […]...

Die Welt grüner machen ? ebm-papst Azubis entwickeln globale Nachhaltigkeits-Kampagne Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Effizienz innerhalb der weltweiten Belegschaft stärker verankern! Das haben sich die Auszubildenden von ebm-papst vorgenommen und die Kampagne ?Every day is a GreenDay? (Jeder Tag ist ein grüner Tag) ausgedacht. Ein Jahr lang, so die Idee der jungen Kolleginnen und Kollegen, wird im wöchentlichen Wechsel eine der weltweiten ebm-papst Niederlassungen eine ?grüne? Aktionswoche veranstalten. ?Uns fiel auf, dass wir in Deutschland sehr v...

Niedrige Spritpreise machen Autofahren günstiger / Kraftstoffe um 13,5 Prozent billiger als im Vorjahr / Reparaturen und Neuwagenkauf verteuern sich weiter (FOTO) Um 13,5 Prozent sind die Kraftstoffpreise binnen einen Jahres in den Keller gerauscht und haben damit das Autofahren insgesamt verbilligt. Wie der aktuelle Kraftfahrerpreis-Index zeigt, sind die Preise für die Anschaffung und den Unterhalt von Kraftfahrzeugen in Deutschland seit dem Frühjahr 2015 um 3,6 Prozent gesunken. Der Kraftfahrerpreis-Index, den ADAC und Statistisches Bundesamt vierteljährlich gemeinsam […]...

dena-Startup-Bus auf dem Weg zur E-world in Essen / Berliner Startups präsentieren bei der Leitmesse der Energiewirtschaft Erfolg versprechende Geschäftsideen für die Energiewende (FOTO) Am Dienstag früh um halb acht ging es los: Rund 30 Gründer und Investoren stiegen in den Startup-Bus der Deutschen Energie-Agentur (dena). Ihr Ziel: die europäische Leitmesse der Energiewirtschaft, die E-world in Essen. Ihre Mission: innovative Geschäftsideen für die Energiewende bei potenziellen Investoren präsentieren und sich mit Akteuren der Energiewirtschaft austauschen. Den Startschuss gab Ramona […]...