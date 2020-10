Netznutzungsentgelte für Gas steigen im kommenden Jahr um zwei Prozent (FOTO)

– Zusätzliche Belastung von acht Euro für Musterhaushalt (20.000 kWh Verbrauch p. a.) – Große regionale Unterschiede: Höchste Anstiege in Mecklenburg-Vorpommern – Mehrbelastung durch CO2-Bepreisung ab Januar 2021: jährlich 119 Euro für Gas

Die Entgelte für die Nutzung der Gasnetze steigen 2021 im bundesweiten Durchschnitt leicht um zwei Prozent. Sie machen etwa ein Viertel des Gaspreises für Endkunden aus. 2020 zahlte ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh im Schnitt 374 Euro für die Netznutzung. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich 382 Euro sein.*

Die größten Steigerungen gibt es im Osten Deutschlands. 2021 werden Verbraucher aus Mecklenburg-Vorpommern 14 Prozent mehr zahlen. In Berlin beträgt das Plus acht Prozent. In Bayern, Bremen, Hamburg und dem Saarland sinken die Entgelte dagegen leicht.

“Die leicht steigenden Netznutzungsentgelte deuten auf höhere Gaspreise im kommenden Jahr hin” , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. “Bei steigenden Preisen sollten Verbraucher selbst aktiv werden und den Gasversorger wechseln.”

Netznutzungsentgelte für Gas 2021 in Mecklenburg-Vorpommern am teuersten

Ein Musterhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 20.000 kWh zahlt im bundesweiten Durchschnitt im kommenden Jahr 382 Euro für die Netznutzung. Deutlich höher fallen die Gebühren in Mecklenburg-Vorpommern (Ø 515 Euro), im Saarland (Ø 443 Euro) und in Sachsen-Anhalt (Ø 434 Euro) aus. Die niedrigsten Netznutzungsentgelte zahlen im kommenden Jahr Berliner mit durchschnittlich 318 Euro.

Mehrbelastung durch CO2-Bepreisung ab Januar 2021: jährlich 119 Euro für Gas

Ab Januar 2021 kommen wieder höhere Energiepreise auf Verbraucher zu. Dann werden für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Euro fällig. Ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh Gasverbrauch wird dann um 119 Euro pro Jahr zusätzlich belastet.

Bis 2025 steigt der CO2-Preis schrittweise auf 55 Euro je Tonne. Die Mehrkosten liegen dann bei 262 Euro (Gas) jährlich.

Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis – Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im Jahr

Die Tarife der alternativen Gasanbieter unterschreiten die allgemeine Preisentwicklung deutlich. Der intensive Wettbewerb unter den Anbietern führt zu sinkenden Gaspreisen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**

Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.

*Für die Entwicklung der Netznutzungsentgelte 2021 wurden die vorläufigen Veröffentlichungen der Verteilnetzbetreiber betrachtet. In die Betrachtung gingen 80 Prozent der deutschen Gasversorgungsgebiete ein. Alle Werte sind gewichtet nach Haushalten je Postleitzahl.

**Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter: https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdf

Meldung bei CHECK24: https://ots.de/OjGAQB

