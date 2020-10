Strom: Netznutzungsentgelte steigen 2021 um vier Prozent (FOTO)

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

– Strom wird im kommenden Jahr für die meisten Haushalte teurer – Musterhaushalt (5.000 kWh) zahlt 15 Euro mehr pro Jahr – Größter Preisanstieg in Mecklenburg-Vorpommern, in Bremen sinken Netzentgelte deutlich

Die Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2021 um durchschnittlich vier Prozent.1) Für Verbraucher machen die Netznutzungsentgelte etwa ein Viertel des Strompreises (https://www.check24.de/strom/strompreise/) aus. Entsprechend zahlte ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh Strom 2020 durchschnittlich 413 Euro für die Netznutzung. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich 428 Euro sein – ein Plus von 15 Euro.

“Die Netznutzungsentgelte werden 2021 für eine Mehrbelastung beim Strompreis sorgen” , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. “Durch die angekündigte Senkung der EEG-Umlage werden die Zusatzkosten zwar abgemildert. Wirklich sparen können Verbraucher nur, wenn sie selbst aktiv werden und ihren Anbieter wechseln.”

Große regionale Unterschiede bei der Entwicklung der Netzentgelte

Die Netznutzungsentgelte fallen 2021 für die meisten Verbraucher höher aus, es gibt aber große regionale Unterschiede. Am stärksten steigen die Netznutzungsentgelte in Mecklenburg-Vorpommern. Ab dem kommenden Jahr werden dort 18 Prozent mehr fällig. In Bremen (minus neun Prozent) und Bayern (minus sieben Prozent) sinken die Netznutzungsentgelte dagegen.

“Die bereits veröffentlichten Netznutzungsentgelte für 2021 und die zuletzt gestiegenen Börsenstrompreise sprechen trotz der niedrigeren EEG-Umlage dafür, dass der Strompreis auch im kommenden Jahr auf einem sehr hohen Niveau bleibt” , sagt Lasse Schmid.

Erste Versorger haben für das kommende Jahr bereits Preiserhöhungen angekündigt, im Schnitt um 6,1 Prozent.2) Aktuell zahlen Verbraucher in der Grundversorgung (https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) für 5.000 kWh Strom 1.613 Euro. Bei den Alternativversorgern kostet die gleiche Menge 19 Prozent weniger (Ø 1.311 Euro).3)

Anbieterwettbewerb senkt Strompreis – Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr

Seit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als die Grundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).4)

Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.

1)Für die Entwicklung der Netznutzungsentgelte 2021 wurden die vorläufigen Veröffentlichungen der Verteilnetzbetreiber betrachtet. In die Betrachtung gingen 72 Prozent der deutschen Stromversorgungsgebiete ein, für Hamburg liegen noch keine Werte für 2021 vor. Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Energie GmbH ( http://www.check24.de/strom/ ; 089 – 24 24 11 66) / Get AG

2)Aktuelle Liste mit Strompreiserhöhungen unter: https://ots.de/M5aH0q

3)Strompreisverlauf unter: http://www.check24.de/files/p/2020/3/d/e/15721-stromp reisverlauf-stand-2020_09_15.pdf

4)Quelle: WIK Consult ( https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf )

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission “Key Principles for Comparison Tools” enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt – unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt:

Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,

julia.leopold@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,

daniel.friedheim@check24.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/4733696

OTS: CHECK24 GmbH

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Strom: Netznutzungsentgelte steigen im kommenden Jahr um sieben Prozent (FOTO) – Zusätzliche Belastung von 26 Euro für Musterhaushalt (5.000 kWh Verbrauch p. a.) – Große regionale Unterschiede: Höchste Anstiege in Schleswig-Holstein – Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise – Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr Die Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2020 im bundesweiten Durchschnitt um sieben Prozent. Sie machen etwa ein Viertel des Strompreises […]... Netznutzungsentgelte für Strom steigen in Großstädten um bis zu 22 Prozent Strom: Stärkster Anstieg der Netznutzungskosten in Frankfurt a. M. / Kölner profitieren von sinkenden Netzkosten / Steigende EEG-Umlage verteuert Strompreis zusätzlich / Gas: sinkende Kosten in Stuttgart – leicht teurere Netzentgelte in Nürnberg Viele Verbraucher müssen 2017 mit höheren Energiepreisen rechnen: In mehreren Großstädten steigen die Kosten für die Nutzung der Strom- und Gasleitungen. Stromkunden […]... Strompreis 2019: Netznutzungsentgelte steigen um rund zwei Prozent (FOTO) Zusätzliche Belastung von neun Euro im Jahr für Vierpersonenhaushalt / Deutliche regionale Unterschiede: höchste Stromnetzgebühren im Nordosten Deutschlands / 311 Mio. Euro jährliche Ersparnis durch Wechsel des Stromanbieters Die Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2019 im bundesweiten Durchschnitt um zwei Prozent. Sie machen etwa ein Viertel des Strompreises für Endkunden aus. 2018 zahlte […]... Netznutzungsentgelte für Strom sinken in Großstädten um bis zu 18 Prozent (FOTO) – Strom: stärkste Senkung der Netznutzungskosten in Mannheim – Gas: steigende Netznutzungsentgelte in München, sinkende Kosten in Hamburg In vielen Städten sinken 2018 die Kosten für die Nutzung der Stromleitungen, die rund ein Viertel des Strompreises ausmachen. In Mannheim beträgt der Anteil der Netznutzungsentgelte am Strompreis im Schnitt aktuell 315 Euro für einen Vierpersonenhaushalt (5.000 […]... Gaspreise 2019: Netznutzungsentgelte steigen leicht an (FOTO) Regionale Unterschiede: Erhöhungen im Westen Deutschlands, Senkungen im Osten / Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern zahlen 2019 die höchsten Gebühren fürs Gasnetz / 170 Mio. Euro jährliche Ersparnis durch Wechsel des Gasanbieters Die Entgelte für die Nutzung der Gasnetze steigen 2019 im bundesweiten Durchschnitt um rund ein Prozent. Sie machen etwa ein Viertel des Gaspreises für Endkunden […]...