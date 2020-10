Weitere Artikel zum Thema::

WEMAG warnt vor dubiosen Anrufen durch Unbekannte Achtung: illegale Telefonaquise...

Klimaschutz beginnt vor der Haustür Zum vierten Mal in Folge werden WEMAG-Mitarbeiter gemeinsam mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern der Landesforst in der Nähe von Malchow einen Klimawald pflanzen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit dabei zu sein, wenn am 27. Oktober 2018 bei der 8. Baumpflanzaktion der WEMAG von 10 bis 13 Uhr Jung und Alt mit anpacken. Gemeinsam […]...

Vorsicht an der Haustür Mehrere Kunden aus dem Ort Wöbbelin im Landkreis Ludwigslust-Parchim berichteten in den vergangenen Tagen von Belästigungen durch Unbekannte an der Haustür am späten Abend. Die Unbekannten behaupteten, die WEMAG hätte ihre Strompreise erhöht und forderten die Kunden auf, den Stromanbieter sofort zu wechseln und einen Vertrag zu unterschreiben. ?Die Strompreise der WEMAG sind stabil und […]...

