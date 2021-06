Nachhaltiges Leben und Umweltschutz bei KiKA / Programmakzent zum internationalen Tag der Umwelt am 5. Juni 2021

Weitere Artikel zum Thema::

Checker Julian auf den Spuren von Natur, Umweltschutz und Nachhaltigkeit / „CheXpedition“ ab 12. Oktober bei KiKA / Neue Webshow „CheX! – Die Checker-Show“ ab 16. Oktober im KiKA-Player Wie spannend es sein kann, sich für die Natur einzusetzen und wie das auch im Kleinen möglich ist, zeigt „CheXpedition“ (BR) ab dem 12. Oktober werktäglich um 10:50 Uhr. Die Erde verändert sich, unser Planet braucht dringend Hilfe: Klimawandel, Müllberge, Hochwasser, Waldbrände und Luftverschmutzung bedrohen die Umwelt. Und viele Menschen fühlen sich im Angesicht dieser […]...

Monatliche Live-Sendungen zum Thema Nachhaltigkeit / Neue Staffel von „ERDE AN ZUKUNFT“ (KiKA) ab 23. Juni bei KiKA (FOTO) KiKA zeigt die neue Staffel des Wissensmagazins „ERDE AN ZUKUNFT“ (KiKA) ab 23. Juni um 20:00 Uhr immer mit interaktiven Live-Sendungen an jedem letzten Sonntag im Monat. Im Fokus stehen die Themen Klimaschutz, Artenerhalt und nachhaltiges Wachstum. Moderator Felix testet skurrile Erfindungen wie den Paketversand per Rohrpost, digitale Düfte oder Möbel aus Popcorn. Erstmals steht […]...

Mehr Raum fürs Klima im KiKA-Format „ERDE AN ZUKUNFT“ „ERDE AN ZUKUNFT“ (KiKA) berichtet am Sonntag, 26 Mai um 20:00 bei KiKA von den „Fridays for Future“-Demos in Berlin und Utrecht und widmet sich dem Thema ab Juni 2019 interaktiv und live. Am heutigen Freitag ist das KiKA-Wissensformat „ERDE AN ZUKUNFT“ (KiKA) vor Ort auf Fridays-for-Future-Demos in Berlin und dem niederländischen Utrecht. Moderator Felix […]...

KiKA-Sondersendung zum weltweiten Klimastreik am 20. September / Live vom generationsübergreifenden Klimaprotest Seit Monaten streiken Kinder und Jugendliche weltweit gemeinsam für eine klimagerechte Zukunft. Nun haben die Organisator*innen von „Fridays for Future“ auch die Erwachsenen zum Klimastreik aufgerufen. „ERDE AN ZUKUNFT“ (KiKA) begleitet am 20. September ab 16:00 Uhr die weltweite Aktion mit einer Live-Sendung von den Demonstrationen in Berlin. Am Freitag findet der dritte weltweite Klimastreik […]...