Nachfrage nach Ökostromprodukten so hoch wie noch nie: Was Verbraucher unbedingt wissen sollten

Was Handwerkerleistungen kosten dürfen, ist für den Laien oft schwer einzuschätzen. Die gemeinnützige co2online GmbH empfiehlt deshalb, im Vorfeld mindestens drei Angebote verschiedener Firmen einzuholen, um Preise und Leistungen miteinander vergleichen zu können. "Wer sich und seinem Handwerker spätere Unstimmigkeiten ersparen will, sollte Zeit in das Angebot investieren. Das zahlt sich für beide Seiten aus", rät Tanja Loitz, Geschä...