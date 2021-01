Lieferungen von FFP2 Masken&Media Charming aus XD- automatischem Produktionskooperationsprojekt Südkorea&Deutschland gut gestartet!

„Report Mainz“ bringt am heutigen Dienstag, 1. Dezember 2020, ab 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge: · Kaum Schutz – Durchlässige FFP2-Masken in Kliniken und Apotheken · Folgen der Pandemie – Einsamkeit in Corona-Zeiten · Beschimpft und bedroht -Corona-Leugner schikanieren Gesetzesvertreter · Abschalteinrichtungen beim Golf 7 – Neue Hinweise im VW-Dieselskandal Moderation: Fritz Frey […]...

China Sunergy Co., Ltd. ("China Sunergy" oder "das Unternehmen"), ein Spezialhersteller von Solarzellen und -modulen, gab heute bekannt, man habe die ersten Lieferungen von Quasar Modulen an die Schweizer Sunergic S.A. durchgeführt. Nach dem bestehenden Vertrag lieferte China Sunergy im Oktober 0,30 MW der Quasar Module an Sunergic. Das Unternehmen ist im Raum Vevey ansässig und einer der führenden Vertriebshändler von Solarprodukten in der Schwei...