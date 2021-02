Mobil, herstellerneutral&einheitlich

Erstellt von Presse Allgemein

Die DEOS AG ? der Integrations- und Automationsexperte für Gebäude ? stellt mit seiner Kampagne ?Building Connectivity ´21? ihr herstellerneutrales TGA-Alarmmanagement vor. Pünktlich zur ISH digital 2021 (22.-26.03.2021) zeigt das inhabergeführte Unternehmen wie Anlagenmeldungen unterschiedlicher Komponenten, Systeme und Hersteller vereinheitlicht werden und über die DEOS Secure AlarmApp zur einfachen Koordination im technischen Facility Management bereitgestellt werden. Dadurch wird der gesamte HLK-Service in Nicht-Wohngebäuden optimiert, Kosten reduziert und Personalaufwendungen für Wartung und Betrieb eingespart.

Über den gesamten Gebäudelebenszyklus werden oftmals Systeme ausgetauscht oder neu integriert. Dadurch ergeben sich stark heterogene TGA-Installationen in Nicht-Wohngebäuden. Aufgrund der Verwendung einer Vielzahl verschiedener Systeme von unterschiedlichen Herstellern ergeben sich eine Menge Probleme: Die Service- & Alarmmeldungen dieser Komponenten und Systeme sind herstellerspezifisch, nutzen unterschiedliche Protokolle sowie Schnittstellen und besitzen oftmals eigene Insellösung für die Bedienung.

Für die Serviceteams wird der Arbeitsalltag sowie die Einarbeitung dadurch erheblich erschwert. Die verschiedenen Anlagenmeldungen gelangen auf unterschiedlichen Wegen (SMS, E-Mail, App etc.) zu den verschiedenen Endgeräten der Mitarbeiter. Zudem sind auch die Bedienkonzepte so unterschiedlich, dass eine systemübergreifende Koordination wie z. B. eine Weiterleitung an zuständige Mitarbeiter gänzlich fehlt. Daraus resultiert über Jahre hinweg eine inhomogene und somit kaum beherrschbare TGA-Installation.

?Genau dieser Probleme hat sich die DEOS AG angenommen und eine Lösung speziell für die Gebäudeautomation entwickelt?, so Thorsten Javernik, Leiter Geschäftsbereich Building IT. ?Unsere neue end-to-end Lösung zum mobilen Alarmmanagement vereinheitlicht herstellerneutral die Bedienung der Anlagen, um am Ende die Kostenspirale inhomogener Anlagenstrukturen zu stoppen?, so Javernik weiter.

Meldegateway OPEN GATE ? herstellerneutrales und einheitliches Alarmmanagement für jede HLK-Anlage

Mit dem neuen DEOS Multigateway OPEN GATE werden zunächst alle TGA-Meldungen der am Netzwerk beteiligten Komponenten und Systeme herstellerneutral gesammelt. Über die DEOS cloudbasierte IoT-Plattform werden alle Meldungen aller HLK-/TGA-Komponenten der verschiedenen Melder gesammelt. Anschließend werden diese per Push-Nachricht auf die DEOS Secure AlarmApp weitergeleitet. So gelangen alle Meldungen aller verbauten Komponenten einheitlich und vollautomatisch auf das mobile Endgerät des zuständigen Servicetechnikers.

Ganzheitliches & einheitliches Alarmmanagement in der Gebäudeautomation

Die DEOS AlarmApp verfügt über eine Alarmhistorie, erlaubt das Gruppieren und Kommentieren über den Techniker-Chat, lässt Eskalationen sowie Priorisierungen von Meldungen zu und ermöglicht die Alarmzuweisung an Mitarbeiter. So wird transparent für jeden ersichtlich, welcher Mitarbeiter die Meldung zugewiesen bekommen hat und wie der aktuelle Bearbeitungsstand ist ? und das in Echtzeit. Für Rückfragen und Kollegentipps kann der integrierte mobile Chatraum genutzt werden. So werden Instandsetzungen bzw. Meldungen noch schneller gelöst, der Serviceablauf und die -koordination erleichtert und so die Servicekosten deutlich reduziert. Eine DEMO Version der kostenlosen DEOS Secure AlarmApp steht in den jeweiligen App Stores zur Verfügung, um die verschiedenen Funktionen vorab zu testen.

Ergänzt wird dieses Angebot durch zwei kostenlose Bedienerportale. Über das Admin Portal werden die Benutzer und die dazugehörigen Zugriffsrechte übersichtlich verwaltet. Das Benutzerportal ermöglicht den Anwendern eine intuitive Bedienung aller Anlagen, die für den jeweiligen Nutzer im Admin Portal freigeschaltet wurden. Zudem kann jede Änderung der TGA-Struktur oder der Zugriffsrechte sofort und selbst administriert werden. Beide Portale sind über einen Standardbrowser zu jeder Zeit, von jedem Ort der Welt erreichbar. So kann auch der Endbenutzer ohne Softwareinstallation sein Gebäude verwalten. Und das alles ohne IT-Fachpersonal und IT-Knowhow.

?Mit dem DEOS Multigateway OPEN GATE in Kombination mit der DEOS AlarmApp stellen heterogene TGA-Installationen und Gebäudeautomationssysteme keine Herausforderung mehr dar. Zielgruppe dieser Lösung sind Anlagenbetreiber und -besitzer sowie Anbieter von technischen Facility Management sowie Wartungs- und Serviceanbieter im Bereich HLK und Gebäudeautomation?, fasst Javernik das Angebot zusammen.

Passend zu diesem Thema bietet die DEOS AG in der KW13/2021 frei zugängliche online Webinare an. Unter anderem erklären die DEOS Experten in nur 30 Minuten die Vorteile und Funktionen der DEOS Alarmmanagement Lösung mit OPEN GATE und stehen für alle Fragen und weitergehende Erläuterungen bereit.

Mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung ? die DEOS AG

Die DEOS AG mit ihrem Hauptsitz in Rheine (NRW) entwickelt und produziert als inhabergeführtes und international agierendes Unternehmen seit mehr als 50 Jah-ren intelligente Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Automation und Digitalisierung von Gebäuden und Anlagen. Mit unserer Begeisterung für Innovati-on und Qualität liefern wir ein nachhaltiges Produktportfolio, welches die Bereiche Heizung, Lüftung und Klima mit Hilfe modernster IT-Technik zu einem effizienten und zukunftsweisenden Gesamtsystem verbindet. Für uns spielt dabei die einfache Systemintegration der Gebäudetechnik eine besonders große Rolle. Unsere Mitar-beiter engagieren sich täglich für Systempartner, Fachplaner, Endkunden sowie Betreiber und Bauherren auf der ganzen Welt. Das alles tun wir, um den energieef-fizienten und nachhaltigen Betrieb von Gebäuden zu sichern. Für Gebäude, die begeistern.

Das Unternehmen positioniert sich im MSR-Umfeld als Integrator aller relevanten TGA-Gewerke. Dafür bietet die DEOS AG Produkte, Lösungen und Dienstleistun-gen, für die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima, die zu einer individuellen und pra-xisnahen Lösung kombiniert werden.

Die DEOS AG versteht sich als der Automatisierungs- und Digitalisierungsexperte für Gebäude und Anlagen. Die Kernkompetenzen gliedern sich in die Bereiche Ge-bäudeautomation, Energiereporting, Gebäudeleittechnik und IoT-/Cloud-Plattform zur Digitalisierung der Gebäude. Abgerundet wird das Portfolio durch Programmier-werkzeuge zur schnelleren Projektierung. Das schätzen vor allem die weltweit 350 zertifizierten Systempartner. Endkunden und Betreiber profitieren von den einfa-chen Admin- und Bedienkonzepten und die damit verbundene Einfachheit der Lö-sungen.

1967 gestartet als ?Plüth Energietechnik? und 2002 erweitert um die ?Plüth Regel-systeme?, wurde 2008 die DEOS AG als Holding gegründet. Heute ist die DEOS AG direkt an über 11 DEOS Standorten sowie durch die 300 Systempartner weltweit vertreten. Dabei sorgen rund 200 DEOS Mitarbeiter sowie Systempartner, Gebäude-betreiber und FM-Dienstleister, mit Leidenschaft für eine hohe Endkundenzufrie-denheit und den Erfolg des Unternehmens ? seit über 50 Jahren, Made in Germa-ny.

Das DEOS Portfolio findet seinen vielfältigen Einsatz in Gebäudetypen wie Hotels, Bürogebäuden, Flughäfen oder Bildungseinrichtungen. Für weitere Informationen zur DEOS AG besuchen Sie www.deos-ag.com.

DEOS® ist ein eingetragener Markenname der DEOS AG.

