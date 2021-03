Mit Sicherheit komfortabel geschützt – das revolutionäre optrel swiss air Gebläseatemschutzsystem

Erstellt von Presse Allgemein

Der Urinstinkt des Menschen ist das Atmen. Und wir erwarten, dass die Luft rein und sauber ist. Jedoch stellen wir die Qualität der Luft immer mehr in Frage. Die Angst vor Viren begleitet die Menschen beispielsweise in ihrem Alltag. Und laut internationalen Stellen und der Weltgesundheitsorganisation werden immer häufiger Parallelen zwischen mangelnder Luftqualität und gesundheitlichen Einschränkungen gezogen.

Die Firma optrel ?der Schweizer Hersteller für Atemschutzsysteme, die vor allem in der Industrie genutzt werden- beschäftigt sich aktiv mit der daraus resultierenden Herausforderung. Es wäre wünschenswert das Bewusstsein zu aktivieren und den Standard, den sich jeder persönlich setzt unter anderem auch in der metallverarbeitenden Industrie zu erhöhen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie täglich frische, saubere Luft atmen können. Denn nicht nur Viren sind das Problem. Russ und Rauchpartikel können allgemeine Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Schweisserfieber und sogar Krebs verursachen. Anorganische Stäube wie Sägemehl und Baustaub setzen sich in der Lunge fest und eine Staublunge ist das katastrophale Ergebnis. Hier wird optrel dem Anwender aktiv zur Seite stehen und ihm einen besseren und sicheren Arbeitsalltag ermöglichen.

Der neueste Coup des Herstellers wird in diesen Tagen dem globalen Markt präsentiert. Lanciert wird ein revolutionäres Gebläseatemschutzsystem: das neue optrel swiss air.

Willkommen in den Schweizer Alpen. Willkommen bei optrel swiss air.

Schlank, ergonomisch, federleicht. So präsentiert sich das swiss air auf den ersten Blick. Der zweite Blick verdeutlicht die Technologieführerschaft.

Kernelement dieser Lösung ist eine belüftete Halbmaske, die den Mund- und Nasenbereich komplett abdeckt und ständig mit gereinigter Luft (nach TH3-Standard) versorgt. Im Mund und Nasenbereich entsteht ein Atemraum, der dank Überdruck den Anwender in der Atmung unterstützt und den ermüdenden Atemwiderstand eliminiert.

Auf diese Weise befindet sich der Anwender permanent in einem ?Überdruck-Luftsystem? welches seine Atemwege permanent gegen verunreinigte Luft schützt. Die aus Hightech-Gewebe gefertigte Halbmaske ist so konzipiert dass sie sich dank einem frei einstellbaren Kopfband individuell hervorragend anpassen lässt. Durch dieses Konzept erübrigen sich aufwändige Fittests welche bei herkömmlichen Halbmasken üblich sind.

Die saubere Luft wird durch den Y-Schlauch von einem miniaturisierten Gebläsesystem, welches bequem von der Trageeinheit auf dem Rücken getragen wird. Die Filtereinheit ist 45mm schmal und wiegt gerade einmal 550g ? ein neuer Rekord, der zur signifikanten Reduktion von Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich führt.

Die intelligente Bedieneinheit rundet das System ab.

Fazit

Modernste Technologie in den Bereichen Wissenschaft, Materialien und Ergonomie. Ein besserer Arbeitsalltag für jeden Anwender; mit besserer Luft und längerem Atem, der aktiv zu mehr Effizienz und am Ende zu barem Geld für jedes Unternehmen führt. Swiss air ist in der Anwendung so vielseitig wie die Aufgaben idn er Industrie, Gewerbe, Bau, Medizin und Landwirtschaft: mit allen Kopfteilen und Helmen individuell erweiterbar.

Immer den Kunden im Blick, strebt die optrel danach neue Technologie mit aktuellen und akuten Kundenbedürfnissen zu vereinen. Wie gewohnt, bleibt der Markenwert immer erkennbar und steht für Qualität ? swiss made. Die optrel geht jedoch noch einen Schritt weiter.

Bäume sind die mit Sicherheit besten Lieferanten für frische Luft auf unserer Erde. Für den Verkauf jedes einzelnen optrel swiss air Atemschutzsystems planzt optrel daher einen Baum im Rahmen eines globalen Aufforstungsprojektes, womit der CO2-Fussabdruck des swiss airs mehr als kompensiert wird. Weil frische Luft für uns alle wichtig ist.

Jetzt global erhältlich bei allen zertifizierten optrel Händlern.

1986 waren wir das Unternehmen Pionier auf dem Gebiet der automatisch abdunkelnden Schweisshelme. Inzwischen ein weltweit führender Anbieter von Gesicht- und Kopfschutzprodukten, Atemschutzlösungen und aktiven Sonnenbrillen.

Jedes Jahr werden über hunderttausend Arbeitschutzprodukte ausgeliefert. Dabei ist die optrel kein Massenproduzent. Fast jedes Produkt ist ein Einzelstück. Ganz auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten.

Immer noch prägt die besondere Kultur eines Familienunternehmens. Starke Werte und nachhaltiges Handeln macht die optrel zu einem verlässlichen Partner. Das kontinuierliche Streben nach Perfektion und die Kombination von neusten Technologien und Materialien mit modernsten Produktionsverfahren spiegeln sich in jedem optrel Produkt und garantieren allen Kunden, nebst höchster Sicherheit, einen unvergleichlichen Tragekomfort und ein eigenständiges Design.

In allem was die optrel tut, verbindet sie mit den Kunden ein gemeinsames Ziel. Die Prozesse nachhaltig zu verbessern.

Aus dem Start-up von damals ist längst ein Global Player geworden. Die optrel Gruppe umfasst hoch spezialisierte Betriebe wie die optrel tec ag, in welcher der gesamte Produktenstehungsprozess gebündelt ist. Unser Vertriebs- und Logistiknetzwerk umspannt den ganzen Globus und wird durch unsere Vertriebsgesellschaften optrel ag, optrel inc. und optrel sports ag sichergestellt.