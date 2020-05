Von Kopf bis Fuß auf Sicherheit eingestellt. Warum unsere Cleaner schon vor Corona bestens geschützt waren

Erstellt von Presse Allgemein

Sie sind derzeit überall: Bilder von Schutzmasken, Schutzhandschuhen und Ganzkörperanzügen. Für uns bei Egger PowAir ist der Anblick einer PSA (persönliche Schutzausrüstung) allerdings ein sehr gewohnter. Denn eine PSA 12 gehört für uns seit jeher zum Standard. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen unsere PSA 12 im Detail.

Keine Nachrichtensendung ohne Ärzte in Ganzkörperanzügen. Keine Zeitung ohne Bilder von Menschen mit Mund-Nasen-Schutzmasken. Die letzten Wochen führten uns klar vor Augen, wie fragil der menschliche Organismus ist. Deshalb hieß und heißt das Gebot der Stunde: Schutz! Schutz der Augen – Schutz der Nase – Schutz des Mundes – Schutz der Ohren – Schutz der Haut. Unsere Reinigungsexperten kennen das aufwändige Prozedere des richtigen Anziehens und der sachgerechten Verwendung von Schutzkleidung längst. Denn für jeden seriösen, professionellen Industriereiniger gehört die PSA zum Arbeitsalltag wie das Amen zum Gebet. Obwohl der Gesetzgeber bis vor kurzem keine klare Vorgabe dazu gemacht hatte ? wir bei Egger PowAir verwenden seit Firmengründung eine PSA der höchsten Sicherheitsstufe 12. Warum? Weil Sicherheit für uns unbezahlbar ist.

PSA 12 bei Egger PowAir

Hier zeigen wir Ihnen, wie eine PSA im Detail bei uns ausschaut und wie sie eingesetzt wird:

Kopf: Helm mit Vollvisiermaske und Frischluftzufuhr

Körper: Ganzkörperanzug, chemiedicht, wenn notwendig mit Kapuze

Hände: chemiedichte Sicherheitshandschuhe

Füße: chemiedichte Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel

Teamwork: Unsere PowAir Cleaning Teams bestehen immer aus mindestens 2 Personen:

1 Person reinigt – 1 Person sichert.

Sicher ist sicher: Egger PowAir Cleaner sind immer und schon immer mit PSA 12 ausgestattet. Seit Jahren reinigen wir eine große Anzahl von Biomasse-Kraftwerke. Kein Betreiber, kein Wissenschaftler und kein Gesetzgeber hat bis vor kurzer Zeit PSA 12 oder 10 oder 8 vorgeschrieben. Einfache Schutzausrüstung ?tat es auch?. Es handelte sich ja ?nur? um die Verbrennung von naturbelassenen Hölzern aus den Wäldern der Umgebung. Die anfallende Asche wurde gesetzlich genehmigt als Dünger erster Qualität (Natur-Holzasche) von den Forstwirten in den Wäldern ausgebracht. Bis zum Jahr 2019. In diesem Jahr wurde festgestellt, dass in der Asche und in der Schlacke der Biomasse-Kraftwerke CHROM-VI anfällt. Für Mensch und Natur äußerst gefährlich und hochgiftig! Seitdem darf die Naturholzasche nicht mehr ausgebracht werden. Wir sind froh, dass wir seit unserer Gründung im Jahr 2014 PSA 12 einsetzen. Wer möchte sich vorstellen, welche gesundheitlichen Folgen unseren Mitarbeitern sonst gedroht hätten. Übrigens: Auch bei der PSA 12 setzen wir auf höchste Qualität und beziehen sie nur von renommierten Herstellern wie wie DRÄGER oder 3M.

Sehen Sie beigefügte Bilder mit dem Bildunterschriften – so sieht das in der Praxis je nach Einsatzort und Anforderungen aus.

WE–VE GOT THE POWAIR.

Power liegt in der Luft. Die Power, etwas zu verändern. Die Kraft, Dinge neu zu denken. Und anders zu tun, als sie bisher getan wurden. Aus diesem Anspruch heraus sind wir entstanden und gewachsen. Deshalb arbeiten wir jeden Tag auf Hochdruck – und mit Hochdruck, bis 24 bar. Wir arbeiten mit den neuartigsten und zugleich umweltschonendsten Methoden, um Industrie-Großanlagen auf nie dagewesene Weise zu reinigen.

Weitere Artikel zum Thema:: Mit eiskaltem Hochdruck gegen Corona Eine hygienische, virenfreie Umgebung ist dieser Tage gefragt wie nie. Ob Förderband eines Lebensmittelherstellers oder SB-Bereich einer Bank ? so genannte systemrelevante Betriebe müssen in Zeiten von COVID-19 noch mehr als sonst auf Sauberkeit achten. Doch nicht überall können flüssige Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Denn nicht jede Oberfläche hält aggressiven chemischen Mitteln Stand. Und: Flüssigkeiten kommen […]... Egger PowAir Cleaning GmbH und KontrollTechnik GmbH stellen Kooperation vor . Heizwerke-Betreiber sind begeistert! Beim Heizwerke-Betreibertag am 07. Oktober 2019 stellten Robert Egger, Geschäftsführer Egger PowAir Cleaning GmbH, und Roland Köhn, Cheftechniker KontrollTechnik GmbH, die Kooperation vor. Bisher war die Terminabstimmung zwischen Heizwerke-Reinigung und Wandstärkenmessung immer ein ?Kopfschmerz?. Ab sofort, aus einer Hand: Reinigung der Wärmetauscher und sofortige Wandstärkenmessung. ?Durch die Zusammenarbeit zwischen Egger PowAir […]... Schlackestrahlen vs. Egger PowAir Glass-Pearls. Oder: Warum Sie gerade jetzt auf Experten vertrauen sollten. Sauberkeit bedeutet Sicherheit. Und vice versa. Das gilt in diesen Tagen noch mehr als sonst.... Sicherheit bei E-Ladestationen – die Basis für unsere Elektromobilität Alle Bemühungen die Zahl der Elektroautos auf unseren Straßen zu vergrößern, werden nur Erfolg haben, sofern eine flächendeckende Ladestruktur vorhanden ist. Sowohl die Anzahl der verfügbaren Ladestationen wie auch die Standortvielfalt müssen den Anforderungen der Nutzer gerecht werden. Doch genügt es nicht, diese Ladestationen einfach großflächig aufzustellen, vor allem der Sicherheitsaspekt darf dabei nicht außer […]... Sicherheit bei E-Ladestationen – die Basis für unsere Elektromobilität Alle Bemühungen die Zahl der Elektroautos auf unseren Straßen zu vergrößern, werden nur Erfolg haben, sofern eine flächendeckende Ladestruktur vorhanden ist. Sowohl die Anzahl der verfügbaren Ladestationen wie auch die Standortvielfalt müssen den Anforderungen der Nutzer gerecht werden. Doch genügt es nicht, diese Ladestationen einfach großflächig aufzustellen, vor allem der Sicherheitsaspekt darf dabei nicht außer […]...