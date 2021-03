Der CAT-SHOP von Poujoulat Deutschland in 2021

Erstellt von Presse Heiztechnik, Sonstige

Der „CAT-SHOP“ von Poujoulat Deutschland ist auch im 3. Jahr ein Erfolg.

Was im September 2018 startete, erfreut sich bei Stammkunden großer Beliebtheit und zieht zahlreiche Neukunden an.

Poujoulat – der international agierende Weltmarktführer für Abgas- und Rauchgasanlagen, Schornsteine, Kaminköpfe und -zubehör und Komponenten ─ nennt die an die Produktion angeschlossenen Verkaufs- und Abholshops „CAT-SHOP“. Die Öffnungszeiten des „CAT-SHOPs“ in Simmern sind:

Montag – Donnerstag von 7.00 bis 17.00 Uhr.

Freitags von 7.00 bis 14.00 Uhr.

Selbstverständlich werden bei Poujoulat in Simmern die jeweils geltenden Hygiene- und Bevölkerungsschutzauflagen eingehalten.

Just-in-time-Zugriff auf über 4.000 Artikel und 300.000 Teile direkt beim Hersteller.

Im „CAT-SHOP“ von Poujoulat können Produkt und Systeme aus dem Sortiment mit und ohne Vorbestellung abgeholt werden.

Dazu bietet Poujoulat Deutschland auf 6.000 m² Lagerfläche das umfangreichste Sortiment an Abgas- und Rauchgasanlagen, Schornsteinen, Kaminköpfen und -zubehör mit allen notwendigen Komponenten in Form von 4.000 Artikeln und 300.000 Teilen, sodass keine Wünsche unerfüllt bleiben.

Heute bestellt und Morgen geliefert.

Auch bei Bestellungen per E-Mail catshop@poujoulat.de und Telefon (0 67 61) 94 14 – 0 ist die Ware kurzfristig beim Kunden, gerne über Nacht, per Nachtexpress oder der Next Day Anlieferung.

So sind die Poujoulat-Kunden in der Lage, kurzfristig zu reagieren und ihrerseits Aufträge anzunehmen und auszuführen. Der Kunde kann bei der Bestellung selbstverständlich auch die Direkt-anlieferung zur Baustelle oder dem Montageort angeben.

Shop direkt beim Hersteller

Mit dem CAT-SHOP ist Poujoulat Deutschland noch näher an seine Kunden herangerückt und hat seinen Service damit erfolgreich erweitert.

„Sonderwünsche-Express bei einem Espresso nur im CAT-SHOP“ – wird beispielsweise eine einfache Muffenweitung gewünscht, wird das sofort erledigt und der Kunde kann auf die Anpassung warten, sie werden in den angeschlossenen Werkhallen direkt umgesetzt.

Technischer Support

Das mit Experten besetzte, hauseigene Planungsbüro von Poujoulat unterstützt von der Wärmebedarfsberechnung über die Anlagenkonzeption und die Angebotserstellung bis hin zur Detailberatung bei einzelnen Komponenten.

Bei umfangreichen Maßnahmen oder Projekten wird selbstverständlich auch der Vor-Ort-Service angeboten.

Das Expertenteam im Planungsbüro ist Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:15 Uhr und 13:00 bis 16:30 Uhr erreichbar. Per E-Mail: planung@poujoulat.de und telefonisch: (0 67 61) 94 14 – 0 Fax: (0 67 61) 94 14 – 55

Sonderteilbau ─ bewährtes bleibt bestehen

Der bekannte und hoch geschätzte Sonderteilbau ist durchgängig aktiv, um Sonderlösungen und

-wünsche umzusetzen.

