Primobius unterzeichnet MoU mit InoBatüber den Betrieb einer kommerziellen Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien in Osteuropa

Erstellt von Presse Allgemein

Primobius GmbH, ein 50:50-Joint-Venture zwischen Neometals Ltd, West Perth, Australien, und SMS group GmbH (www.sms-group.com), hat eine nicht bindende Absichtserklärung (MoU) mit dem slowakischen Batteriehersteller InoBat Auto j.s.a aus Bratislava unterzeichnet. Diese Vereinbarung ist ein erster wichtiger Schritt zur Kommerzialisierung der Primobius-Technologie in Europa, mit der gleichzeitig auch eine sichere Basis für die Bereitstellung von Einsatzmaterialien in ausreichenden Mengen geschaffen wird.

Das MoU bildet den Rahmen zur Evaluierung einer möglichen Kooperation zwischen Primobius und InoBat zum Betrieb einer kommerziellen Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien in Osteuropa. Hierzu würde eine kommerzielle Schredderanlage gehören, die Batterieschrott aus der InoBat-Produktion verarbeitet. In einem weiteren Verfahrensschritt soll dann in einem hydrometallurgischen Verfahren aus der sogenannten Black Mass ? dem aus dem Zerkleinerungsprozess gewonnenen Material ? Rohmaterial für die Kathodenproduktion hergestellt werden.

InoBat verfolgt das Ziel, die Implementierung von E-Mobilitätslösungen in Europa durch die Entwicklung einer voll integrierten Wertschöpfungskette zu beschleunigen, die Europa einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt verschaffen und für den Automobilmarkt eine langfristige Nachhaltigkeitsperspektive darstellen soll. InoBat baut derzeit ein ?Giga-Werk? mit einer Kapazität von 10 Gigawatt pro Stunde, das bis 2024 fertiggestellt sein soll. Die Anlage soll nach dem für 2024 geplanten Anlaufen des vollkommerziellen Betriebs jährlich 50.000 Tonnen Batterien produzieren.

Zwischen der Unterzeichnung des MoU mit InoBat und der Gründung des Joint Ventures Primobius liegt gerade einmal ein Monat. Dies unterstreicht die Bedeutung dieses zukunftsweisenden Recyclingverfahrens für Lithium-Batterien, mit dem auf CO2-sparende Weise hochreine Chemikalien an die Batterieindustrie zurückgeführt werden können. Auf Basis der Pilotanlage in Lakefield, Kanada, baut Primobius gegenwärtig in Hilchenbach eine Demonstrationsanlage. Die ersten Tests in der Anlage in Hilchenbach sind für das zweite Quartal 2021 geplant. Neben Fortschritten beim Nachweis der Machbarkeit des Verfahrens und den Vorbereitungen der anstehenden Demonstrationsversuche in Deutschland richtet Primobius seine Aktivitäten im Hinblick auf die Kommerzialisierung der Technologie aktuell auch auf die Sicherung von Bezugsquellen für Altbatterien und Gespräche mit potenziellen Abnahmepartnern. In der ersten Stufe der Kommerzialisierung soll die Primobius-Anlage 20.000 Tonnen Altbatterien verarbeiten.

Primobius Managing Director Michael Tamlin hierzu: ?Wir freuen uns sehr, dass Primobius und InoBat mit der Planung des Projektes begonnen haben und nun gemeinsam auf eine rechtsverbindliche Form einer Zusammenarbeit hinarbeiten können. Die Tatsache, dass wir so schnell nach der Gründung von Primobius das Interesse eines Batterieherstellers gewinnen konnten, zeigt uns, welche Bedeutung unser Projekt hat und dass unsere Recyclinglösung das Potenzial für den Ausbau zum industriellen Maßstab hat?.

Über Primobius

Primobius strebt die Kommerzialisierung einer fortschrittlichen Recycling-Technologie an, mit der Wertstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt nachhaltig aus Auschuss- und Altbatterien z. B. aus Elektronikgeräten und Elektrofahrzeugen zurückgewonnen werden können (www.primobius.com).

Über InoBat

InoBat ist ein Unternehmen der IPM Gruppe mit Fokus auf Infrastruktur- und Technologieinvestitionen in Europa, vor allem in der Slowakei. Dort baut InoBat aktuell Demonstrations- und Produktionsanlagen für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilität (www.inobatauto.eu).

SMS group ist eine Gruppe von international tätigen Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Stahl- und NE-Metallindustrie. Rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR.

Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung.

Weitere Artikel zum Thema:: STGCON Germany schafft Voraussetzung für den Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien in Italien - Italienisches Umweltministerium listet STGCON Germany offiziell beim Batterierecycling - Unternehmen verfolgt ehrgeizige Projekte beim Ersatz alter Blei-Akkus durch Li-Ionen-Technologie STGCON Germany ist ein wichtiger Schritt für den internationalen Markteintritt auf dem Gebiet der Lithiumbatterien gelungen. Seit wenigen Tagen ist das Unternehmen im Rahmen des EU-Rechts nun auch für Italien registriert. Hintergrund ist die Richtlinie 2006/66 der Europ&au... Lithium-Ionen Batterien für Elektromobilität und stationäre Anwendungen im Fokus beim Batterietag.NRW Unter der Schirmherrschaft von Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, steht die Weiterentwicklung von Lithium-Ionen Batterien für Elektromobilität sowie im stationären Bereich im Mittelpunkt des Batterietag.NRW und der Fachtagung Kraftwerk Batterie. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Optimierung von Leistung, Lebensdauer und Sicherheit. Der Batterietag.NRW ist eine Plattform für den fachübergreifend... Lithium-Ionen-Batterien erobern den Weltmarkt Battery Experts Forum im Emporio... Kleiner, leichter, leistungsfähiger: Lithium-Ionen Batterien . ? Neues CoinPower Modell ? CellPack BLOX für individuelle Batterielösungen Unterwegs telefonieren, E-Mails checken, Musik hören oder daheim den kabellosen Staubsauger übers Parkett fahren lassen ? unser modernes Leben wäre nicht möglich ohne einen bestimmten Rohstoff: Lithium. In fast allen Lebensbereichen kommen Lithium-Ionen Akkus zum Einsatz und sind heute schon nicht mehr wegzudenken. Welche neuen Anwendungsfelder […]... Aktuelles Know-how zu Lithium-Ionen-Batterien und ihren Anwendungen Es gibt nur wenige Orte in Deutschland, die sich besser für das zweitägige Seminar ? Lithium-Ionen-Batterien für Bordnetze, Hybrid- und Elektrofahrzeuge? eignen würden als das ISEA an der RWTH Aachen. Unter der Leitung von Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer vom ISEA (Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe der RWTH Aachen) erhalten die Teilnehmer einen umfassenden […]...