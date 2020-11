Mein Kamin schweigt, denn wir haben jetzt eine Wärmepumpe

Erstellt von Presse Allgemein

Es ist ruhig geworden, das ständige Brennergeräusch des Schornsteins ist Vergangenheit. Seit kurzem ist bei der Familie S. in Weißenohe/Bayern eine Wärmepumpe anstelle der alten Ölheizung eingebaut worden. Warum es ruhig ist, ein Kelleraum mehr zur Verfügung steht und die Kunden jetzt umweltfreundlich heizen sehen sie hier. Wie eine Wärmepumpe funktioniert und was die Kunden dazu sagen sehen Sie in diesem Video.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen “Sonnencafe” mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.