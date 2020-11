Ein glücklicher Hausbesitzer im Interview: Warum ich Wärmepumpe Solar und Speicher “super” finde

Erstellt von Presse Allgemein

Schon lange setzte sich die Familie R. aus Igensdorf in Nordbayern mit dem Thema Solar und Co. auseinander. Jetzt ist es fast ruhig geworden, die ständigen Brennergeräusche sind Vergangenheit. Seit kurzem ist bei der Familie R. in Weißenohe/Bayern eine Wärmepumpe anstelle der alten Ölheizung eingebaut worden. Zusätzlich kamen eine PV Anlage mit 8000 KWh jährlich in Ost- Westtechnik und Tesla Speicher der iKratos Solar und Energietechnik GmbH hinzu.

Wie das alles funktioniert sehen sie in dem Interview und was die Kunden dazu sagen sehen Sie in diesem Video.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen “Sonnencafe” mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

